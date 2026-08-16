Нова королева гімнастики: 18-річна Таїсія Онуфрійчук підкорила чемпіонат світу

Коротко:
- Хто така Таїсія Онуфрійчук
- Як розвивалася кар'єра Таїсії Онуфрійчук
- Як вона відреагувала на перемогу
Лідерка збірної України з художньої гімнастики Таїсія Онофрійчук перемогла у фіналі вправи з обручем на чемпіонаті світу 2026 року.
Раніше Таїсія Онуфрійчук пройшла до трьох фіналів ЧС-2026 з художньої гімнастики: в одному з них, в індивідуальному багатоборстві, зупинилася за крок від нагороди, посівши четверте місце. Наступним фіналом для українки стали змагання у вправі з обручем.
За свій виступ Таїсія отримала 30,700 балів і стала володаркою золотої медалі. Для Онофрійчук це перше "золото" чемпіонату світу в кар’єрі.
Таїсія Онуфрійчук - як починала кар’єру
Спортсменка народилася в Києві й з раннього віку займалася художньою гімнастикою. Уже в юніорському віці вона показувала високі результати, а потім швидко закріпилася в дорослій збірній.
Справжній прорив стався в останні роки: Онуфрійчук стала чемпіонкою Європи та неодноразово перемагала на етапах Кубка світу, демонструючи стабільність і високий рівень виконання.
У 2024 році вона дебютувала на Олімпійських іграх у Парижі, де зуміла пробитися до фіналу багатоборства - важливий крок для такої молодої гімнастки.
Незважаючи на складні умови підготовки, зокрема тренування під час війни, Онуфрійчук продовжувала прогресувати й швидко закріпилася у складі національної збірної України.
Великі перемоги Таїсії Онуфрійчук
Справжній прорив у кар’єрі гімнастки стався у 2024–2025 роках. Вона почала стабільно посідати призові місця на міжнародних турнірах і впевнено увійшла до світової еліти.
Серед ключових досягнень:
- перемоги на етапах Кубка світу, де вона вигравала багатоборство та окремі види програми
- медалі чемпіонату Європи, зокрема історичне золото в багатоборстві у 2025 році - перше для України за майже 30 років
- успішні виступи на Гран-прі та міжнародних турнірах із кількома золотими нагородами
Експерти відзначають її стабільність, складність програм та впевнене виконання - якості, які дозволяють боротися за найвищі місця на найбільших змаганнях.
Виступ Таїсії Онуфрійчук на ЧС-2026
На чемпіонаті світу-2026 з художньої гімнастики Таїсія Онуфрійчук виступила в статусі однієї з претенденток на медалі.
Українка успішно пройшла кваліфікацію та пробилася до фіналу багатоборства, де виступають найсильніші гімнастки планети.
У фіналі вона показала конкурентний виступ і набрала понад 116 балів, однак зупинилася за крок від п’єдесталу, посівши четверте місце.
Незважаючи на відсутність медалі, цей результат підтвердив її високий рівень і статус однієї з лідерок світової художньої гімнастики. Експерти вважають, що у спортсменки є всі шанси боротися за золото на наступних великих турнірах, зокрема на Олімпійських іграх.
Реакція Таїсії Онуфрійчук на перемогу
У мережі вже набирає популярність відео про те, як Таїсія Онуфрійчук та її тренерка Ірина Дерюгіна реагують на оцінки за виступ гімнастки з обручем.
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Про особу: Таїсія Онофрійчук?
Аїсія Андріївна Онофрійчук народилася 26 травня 2008 року в місті Києві - українська художня гімнастка. Бронзова призерка чемпіонату Європи. Срібна призерка юніорського чемпіонату світу у вправі з булавами. Майстер спорту міжнародного класу.
Чемпіонат Європи з художньої гімнастики 2022 - сьоме місце у вправах з обручем; восьме місце у вправах зі стрічкою
Юніорський чемпіонат світу з художньої гімнастики 2023 року - срібна нагорода.
З 28 вересня по 1 жовтня 2023 року в Японії на клубних змаганнях "Aeon Cup" "Школу Дерюгіних" представляли Вікторія Онопрієнко та Поліна Каріка, а також юніорка Таїсія Онофрійчук.
Брала участь в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року та посіла 9-те місце у фіналі.
Міжнародна федерація гімнастики присвоїла українці Таїсії Онофрійчук звання гімнастки світового класу за виступ на літніх Олімпійських іграх у Парижі. (2025) Вікіпедія
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