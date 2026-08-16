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Нова королева гімнастики: 18-річна Таїсія Онуфрійчук підкорила чемпіонат світу

Олена Кюпелі
16 серпня 2026, 18:38
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Українська гімнастка Таїсія Онуфрійчук сенсаційно завоювала золото чемпіонату світу, ставши однією з головних героїнь турніру.
Таїсія Онофрійчук феєрично виступила з обручем
Таїсія Онофрійчук феєрично виступила з обручем / Колаж Главред, фото Instagram/taisia_onofriichuk

Коротко:

  • Хто така Таїсія Онуфрійчук
  • Як розвивалася кар'єра Таїсії Онуфрійчук
  • Як вона відреагувала на перемогу

Лідерка збірної України з художньої гімнастики Таїсія Онофрійчук перемогла у фіналі вправи з обручем на чемпіонаті світу 2026 року.

Раніше Таїсія Онуфрійчук пройшла до трьох фіналів ЧС-2026 з художньої гімнастики: в одному з них, в індивідуальному багатоборстві, зупинилася за крок від нагороди, посівши четверте місце. Наступним фіналом для українки стали змагання у вправі з обручем.

відео дня

За свій виступ Таїсія отримала 30,700 балів і стала володаркою золотої медалі. Для Онофрійчук це перше "золото" чемпіонату світу в кар’єрі.

Таїсія Онуфрійчук - як починала кар’єру

Спортсменка народилася в Києві й з раннього віку займалася художньою гімнастикою. Уже в юніорському віці вона показувала високі результати, а потім швидко закріпилася в дорослій збірній.

Справжній прорив стався в останні роки: Онуфрійчук стала чемпіонкою Європи та неодноразово перемагала на етапах Кубка світу, демонструючи стабільність і високий рівень виконання.

Таїсія Онфрійчук - нова спортивна зірка України
Таїсія Онуфрійчук - нова спортивна зірка України / Фото Instagram/ taisia_onofriichuk

У 2024 році вона дебютувала на Олімпійських іграх у Парижі, де зуміла пробитися до фіналу багатоборства - важливий крок для такої молодої гімнастки.

Незважаючи на складні умови підготовки, зокрема тренування під час війни, Онуфрійчук продовжувала прогресувати й швидко закріпилася у складі національної збірної України.

Великі перемоги Таїсії Онуфрійчук

Справжній прорив у кар’єрі гімнастки стався у 2024–2025 роках. Вона почала стабільно посідати призові місця на міжнародних турнірах і впевнено увійшла до світової еліти.

Таїсія Онуфрійчук стала чемпіонкою
Таїсія Онуфрійчук стала чемпіонкою / Фото Instagram/ taisia_onofriichuk

Серед ключових досягнень:

  • перемоги на етапах Кубка світу, де вона вигравала багатоборство та окремі види програми
  • медалі чемпіонату Європи, зокрема історичне золото в багатоборстві у 2025 році - перше для України за майже 30 років
  • успішні виступи на Гран-прі та міжнародних турнірах із кількома золотими нагородами

Експерти відзначають її стабільність, складність програм та впевнене виконання - якості, які дозволяють боротися за найвищі місця на найбільших змаганнях.

Виступ Таїсії Онуфрійчук на ЧС-2026

На чемпіонаті світу-2026 з художньої гімнастики Таїсія Онуфрійчук виступила в статусі однієї з претенденток на медалі.

Українка успішно пройшла кваліфікацію та пробилася до фіналу багатоборства, де виступають найсильніші гімнастки планети.

У фіналі вона показала конкурентний виступ і набрала понад 116 балів, однак зупинилася за крок від п’єдесталу, посівши четверте місце.

Онуфрійчук на тренуванні перед показом
Онуфрійчук на тренуванні перед виступом на подіумі / Фото Instagram/ulrichfassbender

Незважаючи на відсутність медалі, цей результат підтвердив її високий рівень і статус однієї з лідерок світової художньої гімнастики. Експерти вважають, що у спортсменки є всі шанси боротися за золото на наступних великих турнірах, зокрема на Олімпійських іграх.

Реакція Таїсії Онуфрійчук на перемогу

У мережі вже набирає популярність відео про те, як Таїсія Онуфрійчук та її тренерка Ірина Дерюгіна реагують на оцінки за виступ гімнастки з обручем.

Онуфрійчук і Дерюгіна та результат
Онуфрійчук і Дерюгіна та результат / Скріншот

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Про особу: Таїсія Онофрійчук?

Аїсія Андріївна Онофрійчук народилася 26 травня 2008 року в місті Києві - українська художня гімнастка. Бронзова призерка чемпіонату Європи. Срібна призерка юніорського чемпіонату світу у вправі з булавами. Майстер спорту міжнародного класу.

Чемпіонат Європи з художньої гімнастики 2022 - сьоме місце у вправах з обручем; восьме місце у вправах зі стрічкою

Юніорський чемпіонат світу з художньої гімнастики 2023 року - срібна нагорода.

З 28 вересня по 1 жовтня 2023 року в Японії на клубних змаганнях "Aeon Cup" "Школу Дерюгіних" представляли Вікторія Онопрієнко та Поліна Каріка, а також юніорка Таїсія Онофрійчук.

Брала участь в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року та посіла 9-те місце у фіналі.

Міжнародна федерація гімнастики присвоїла українці Таїсії Онофрійчук звання гімнастки світового класу за виступ на літніх Олімпійських іграх у Парижі. (2025) Вікіпедія

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