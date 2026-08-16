Зірка серіалу "Не родись красивой" стрімко втрачає слух і зір

Пропагандисти пишуть про серйозні проблеми зі здоров’ям у російської актриси Неллі Уварової.

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Як змінилася Неллі Уварова / Колаж Главред, фото з Instagram/ nellyuvarova.by.m

Коротко:

Що сталося з Неллі Уваровою

Чому вона втрачає зір

Російська актриса Неллі Уварова, яка зіграла в колись популярному серіалі "Не народжуйся красивою", стрімко втрачає зір і слух.

Про це повідомляють російські пропагандисти.

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Як вони пишуть, у Неллі Уварової почалися серйозні проблеми із зором і слухом - через фізичні навантаження актриса стала погано чути, а на тлі стресу ліве око бачить лише на 10%.

Як виглядає Неллі Уварова зараз / Фото Instagram/nellyuvarova.by.m

"За останній тиждень 46-річна Неллі Володимирівна помітила різке погіршення зору. Крім того, на верхній повіці правого ока з’явилося дивне утворення. Лікарі призначили гормональні мазі та окуляри для читання. Ліве око без корекції зараз бачить лише на 10%", - пишуть брехливі російські ЗМІ.

Крім того, пізніше актриса поскаржилася на часткову втрату слуху, яка з’явилася після купання. Її також турбують першіння в горлі та сухий кашель.

Неллі Уварова втрачає слух і зір / фото: vk.com

Зараз Уваровій належить пройти лікування - інгаляції, сувора дієта та сон із піднятою головою, щоб не провокувати запалення.

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Про особу: Неллі Уварова Неллі Уварова - російська актриса театру, кіно, телебачення та дубляжу. Найбільш відома за роллю Каті Пушкарьової в телесеріалі "Не народжуйся красивою".

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