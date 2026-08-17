Джонні Депп може повернутися до ролі Джека Горобця у нових "Піратах Карибського моря"

Якщо вдасться дійти згоди, Джонні Депп знову зможе втілити на екрані образ Джека Горобця.

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Джонні Депп може повернутися до ролі Джека Горобця / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, кадр із фільму "Пірати Карибського моря"

Коротко:

Участь Деппа у фільмі залежатиме від результатів його переговорів із продюсерами

У проєкті потенційно може з’явитися й Орландо Блум

Продюсер популярної франшизи "Пірати Карибського моря" Джеррі Брукхаймер розповів про можливе повернення Джонні Деппа до ролі капітана Джека Горобця. За інформацією Deadline, зараз актор веде переговори з творцями майбутнього фільму.

Брукхаймер зазначив, що участь Деппа в новій частині франшизи поки що остаточно не підтверджена. Все залежатиме від результатів переговорів актора з продюсерами. При цьому сценарій проєкту вже розробляється з урахуванням можливої появи Джонні Деппа.

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Якщо домовленості будуть досягнуті, актор знову зможе втілити на екрані образ Джека Горобця - одного з найвпізнаваніших персонажів серії.

Ще в серпні 2025 року Брукхаймер говорив про плани студії перезапустити франшизу і зазначав, що хотів би знову побачити Деппа у звичній ролі.

Разом із ним у проєкті потенційно може з’явитися й Орландо Блум, який зіграв роль Вілла Тернера в попередніх фільмах серії.

Таким чином, нова частина "Піратів Карибського моря" поки що перебуває на стадії розробки, проте творці франшизи розглядають можливість повернення одразу кількох акторів з оригінального складу.

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Про особу: Джонні Депп Джон Крістофер (Джонні) Депп II - американський актор, кінорежисер, музикант, сценарист і продюсер. Найбільшу популярність Джонні принесли ролі у фільмах Тіма Бертона, у таких відомих картинах, як "Едвард Руки-ножиці", "Сонна Лощина", "Чарлі та шоколадна фабрика", "Ед Вуд", "Суїні Тодд, демон-перукар з Фліт-стріт" та "Аліса в Країні чудес", мультфільм "Труп нареченої", а також образ капітана Джека Горобця у серії фільмів "Пірати Карибського моря", повідомляє Вікіпедія.

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