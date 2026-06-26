Польща не хоче приймати дітей українських військових на оздоровлення — подробиці

У порівнянні з минулими роками кількість польських міст, готових прийняти українських дітей, помітно зменшилася.

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Польща не хоче приймати дітей українських військових на оздоровлення / колаж: Главред, фото: АрміяInform, ua.depositphotos.com

Коротко:

Оздоровлювати дітей погодилися міста Угорщини та країн Балтії

У самому Івано-Франківську триває літня оздоровча кампанія

Польські міста-партнери відмовляються приймати українських дітей на відпочинок. Про це заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцинків в ефірі радіо "Західний полюс".

За словами Марцинківа, порівняно з минулими роками кількість польських міст, готових прийняти українських дітей, помітно зменшилася. Натомість Івано-Франківськ активно шукає нових партнерів – і вже знайшов: оздоровлювати дітей погодилися міста Угорщини та країн Балтії.

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"Якщо в минулі роки польські міста приймали більше дітей, то цього року багато міст, на жаль, відмовилися. Шкода, що зараз у польських містах панує така антиукраїнська істерія", – сказав мер.

Пріоритет при розподілі місць для відпочинку за кордоном – діти загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців 102-ї окремої бригади територіальної оборони, як зазначив міський голова.

За наявними даними, цього року діти вже встигли відпочити в чотирьох містах: хорватському Шибенику, польському Хшануві, литовському Тракаї та угорському Ньїредьгазі.

Паралельно в самому Івано-Франківську триває літня оздоровча кампанія. Зараз завершується друга зміна в таборі "Лімниця", де відпочивають діти учасників бойових дій та вихідці з прифронтових територій.

Скандал із Польщею — останні новини на цю тему

Нагадаємо, раніше президент Польщі Кароль Навроцький зробив важливу заяву про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. За його словами, таке рішення суттєво відображає позицію Варшави щодо історичної пам’яті та умов європейської інтеграції, і така риторика може посилити політичну напруженість між державами. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, що міністр закордонних справ Андрій Сібіга заявив про можливу реакцію Києва на недружні кроки. За його словами, дзеркальні заходи у зовнішній політиці допоможуть захистити національні інтереси України в нинішніх умовах.

Як раніше повідомляв "Главред", прес-секретар канцелярії президента Польщі Рафал Лескевич повідомив про подальшу долю нагороди. Він уточнив, що питання зберігання ордена Білого Орла вирішуватиметься в офіційному порядку і має бути врегульоване відповідними процедурами, після чого нагорода залишиться на зберіганні в державних установах.

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Про особу: Руслан Марцинків Руслан Марцинків — український політик, мер Івано-Франківська (з 2015 року). Народний депутат України VII скликання. Член партії "Всеукраїнське об’єднання "Свобода". Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розвитку України (2009), повідомляє Вікіпедія.

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