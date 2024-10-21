Після атаки ЗСУ: один із найбільших заводів РФ призупинив роботу

Завод робить деталі для систем ППО "Панцир" і ракетних комплексів "Іскандер".

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Удар по заводу РФ в Брянській області / колаж: Главред, фото: ASTRA

Один із найбільших російських заводів військової мікроелектроніки "Кремній ЕЛ" у Брянській області призупинив роботу після атаки ЗСУ. Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

Зазначається, що через атаку дронів було "порушено енергопостачання, завдано шкоди об'єктам забезпечення спеценергетикою, перервано технологічні виробничі ланцюжки".

За даними Telegram-каналу, унаслідок удару двох безпілотників по території заводу 19 жовтня було пошкоджено фасад і вікна одного з виробничих корпусів підприємства.

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"Через атаку довелося евакуювати понад 300 працівників. Згодом на території виставили групу оточення, щоб захистити завод від подальших атак дронів", - йдеться в повідомленні.

Варто підкреслити, що "Кремній ЕЛ" - це один з найбільших виробників мікроелектроніки в Росії. 94% продукції підприємства у 2017 році було на потреби Міноборони РФ. Також завод робить деталі для систем ППО "Панцир" і ракетних комплексів "Іскандер".

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удари по заводах РФ - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 19 жовтня дрони атакували важливий російський завод "Кремній Ел" у Брянській області. Тоді місцева влада повідомила лише, що "при відбитті атаки один з безпілотників врізався в нежитлову будівлю".

У ніч на 20 жовтня у місті Дзержинськ Нижегородської області РФ також пролунали вибухи внаслідок атаки із застосуванням безпілотників. Під удар потрапив ФКП "Завод імені Я. М. Свердлова", який входить у військово-промисловий комплекс країни-агресора.

Відомо, що унаслідок атаки дронів на завод імені Свердлова в російському Дзержинську, що виробляє вибухові речовини, пошкоджено один із цехів підприємства. Також один із БПЛА влучив у машину російських МНСників.

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