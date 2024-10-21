Удар по заводу Свердлова в Дзержинську: ЗМІ дізналися про наслідки

Загалом, за даними видання ASTRA, військовий об'єкт окупантів тієї ночі атакували 16 дронів.

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У ніч на 20 жовтня Сили оборони атакували завод у Дзержинську / Колаж Главреда. Фото: Армія Inform, ASTRA

Унаслідок атаки дронів на завод імені Свердлова в російському Дзержинську, що виробляє вибухові речовини, пошкоджено один із цехів підприємства, пише ASTRA з посиланням на джерела в екстрених службах регіону.

У цеху виробляють октоген і гексоген. У самій будівлі вибило скло і двері, також пошкодило покрівлю.

Також один із БПЛА влучив у машину російських МНСників. За даними ASTRA, п'ятеро росіян дістали осколкові поранення, машина згодом згоріла.

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Загалом, як стверджують джерела видання, завод атакували 16 українських дронів.

Вибухи в Дзержинську - що відомо про атаку

У ніч на 20 жовтня в місті Дзержинськ Нижегородської області РФ прогриміли вибухи внаслідок атаки із застосуванням безпілотників. Під удар потрапив ФКП "Завод імені Я. М. Свердлова", який входить до військово-промислового комплексу країни-агресора.

Цей завод є одним із найбільших російських підприємств, що спеціалізуються на виробництві вибухових речовин і боєприпасів.

Потім Генштаб ЗСУ відзвітував про успішне ураження 20 жовтня одразу двох об'єктів окупантів - аеродрому "Липецьк-2" у Липецькій області та заводу ім. Я. М. Свердлова в Дзержинську Нижегородської області РФ.

У районах обох об'єктів фіксувалися численні вибухи, а також відзначалася активна робота ворожої ППО.

За наявною інформацією військових, на заводі зберігалися КАБи.

Удари по Росії Росію не вперше стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами глави ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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