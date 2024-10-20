В РФ була "гучна" ніч: дрони атакували важливий завод – деталі

Цей завод виробляє авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, у тому числі КАБи.

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Вибухи в РФ / колаж: Главред, фото: t.me/astrapress

У місті Дзержинськ Нижегородської області РФ цієї ночі пролунали вибухи внаслідок атаки із застосуванням безпілотників. Під удар потрапив ФКП "Завод імені Я. М. Свердлова", який входить у військово-промисловий комплекс країни-агресора. Про це повідомляє Astra.

Зазначається, що вибухи у районі Дзержинська, а також обласного центру - міста Нижній Новгород, залунали близько пів на п'яту ранку за місцевим часом.

За словами жителів Дзержинська, ціллю повітряної атаки став "Завод імені Я. М. Свердлова", щодо якого були запроваджені санкції як з боку України, так і низки країн Заходу.

відео дня

Місцеві ЗМІ пишуть, що над містом з'явився дим під час цієї атаки дронів.

Губернатор Нижегородської області Глєб Нікітін заявив, що цієї ночі ППО та РЕБ нібито "відбили атаку БПЛА на території дзержинської промзони".

Варто підкреслити, що дане підприємство називають одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин, зарядів для гірничорудної промисловості, сейсмічних та геофізичних робіт.

Також цей завод виробляє авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, у тому числі КАБи, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО.

Атака дронів на завод – відео:

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Вибухи в РФ - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 19 жовтня дрони атакували важливий російський завод "Кремній Ел" у Брянській області. Внаслідок детонації вибухового пристрою збитого безпілотника у горищній частині нежитлової будівлі сталося загоряння.

В ніч на 12 жовтня сили оборони України завдали удару по нафтобазі, де зберігались паливно-мастильні матеріали для російської армії. Операцію успішно виконали сили Головного управління розвідки Міністерства оборони України у співпраці з іншими підрозділами Сил оборони.

Крім того, 9 жовтня, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України завдали вогневого ураження по 67-му арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони російської федерації, що в Брянській області.

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