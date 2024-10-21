Вбили молотком: в РФ ліквідували пілота, причетного до смертельних атак по Україні

Начальник штабу авіаційної ескадрильї РФ безпосередньо причетний до ракетних ударів по Дніпру та Кременчуку, розповіли в ГУР.

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Ліквідовано російського пілота, причетного до атак по Дніпру та Кременчуку / Колаж: Главред, фото: скріншот з російського телебачення, wikipedia.org

Під Брянськом ліквідували російського пілота Дмитра Голєнкова, який керував бомбардувальником Ту-22М3. Він був причетний до ракетних атак на Дніпро та Кременчук. Про це повідомило ГУР.

"Молоток справедливості - на Росії ліквідовано воєнного злочинця Дмитра Голєнкова", - йдеться у повідомленні.

За даними українських військових, вранці 20 жовтня тіло воєнного злочинця знайшли у яблуневому саду села Супонєво під російським Брянском. Ймовірно, Голєнков, помер від множинних травм голови.

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"Тіло російського воєнного злочинця Дмитра Голєнкова виявили з множинними травмами голови, заподіяними, ймовірно, молотком", - зазначили в ГУР.

Що відомо про російського пілота

Дмитро Голєнков служив у 52-му важкому бомбардувальному авіаполку ВКС РФ (в/ч 33310), який розміщується на аеродромі "Шайковка". Він займав посаду начальника штабу авіаційної ескадрильї та мав на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3.

Голєнков був безпосередньо причетний до ракетних обстрілів українських цивільних об'єктів. Одним з найбільш резонансних злочинів стала атака на торговий центр "Амстор" у Кременчуці, що сталася 27 червня 2022 року. Тоді в ТЦ перебували близько 1000 людей. Внаслідок російської атаки загинули 22 людини, а десятки отримали поранення.

Крім того, Голєнков відповідальний за ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня 2023 року. Внаслідок цієї атаки РФ загинуло 46 цивільних осіб, серед яких було 6 дітей.

Літаки РФ, якими б'ють по Україні / Інфографіка: Главред

Успішні операції ГУР На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції. У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти. 8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

Ліквідація російських військових - останні новини

Нагадаємо, 18 жовтня в центрі тимчасово окупованого Луганська вибухнув автомобіль. Внаслідок вибуху ліквідовано майора армії РФ Дмитра Первуху.

Згодом Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що в окупованому Луганську знищено російського військового злочинця - майора Дмитра Первуху. Офіцер російської окупаційної армії служив у 273-му розвідувальному центрі, розташованому в Новосибірську, та був причетний до воєнних злочинів.

Як повідомляв Главред, 16 жовтня під Москвою застрелили 44-річного офіцера ГРУ Микиту Кленкова. Він був заступником командира Центру підготовки Сил спецоперацій Збройних сил РФ і нещодавно повернувся з війни проти України.

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