УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Півострів втрачено": глава ВМС Німеччини заявив, що Крим ніколи не повернеться до складу України

22 січня 2022, 13:02

Путін зацікавлений не в тому "щоб мати маленьку смужку української землі", його мета — розколоти Євросоюз і домогтися поваги, вважає Кай-Ахім Шенбах.

Крим
Глава ВМС Німеччини заявив, що Крим ніколи не повернеться до складу України / Reuters

Глава ВМС Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах заявив, що окупований Росією півострів Крим ніколи не повернеться до складу України.

"Щодо того, що сталося в Україні. Кримський півострів загублений, і він ніколи не повернеться. Це факт", - сказав глава ВМС Німеччини на конференції Індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара, відповідаючи на питання про позицію Німеччини щодо розширення НАТО на Схід.

За його словами, в Берліні вважають, що суверенна країна, яка бажає вступити в НАТО, може стати членом Альянсу, якщо вона відповідає всім вимогам.

"Україна, звичайно ж, не може виконати вимоги, тому що вона окупована. Принаймні, окупований Донбас російською армією або тими, кого вони [РФ] називають ополченцями", — сказав віцеадмірал Шенбах.

Також він зазначив, що Грузія відповідає критеріям вступу до НАТО, але її членство в Альянсі було б нерозумним.

Реклама

"Це не те саме, що з балтійськими державами, бо вони були суверенними країнами до того, як Росія позбавила їх свободи", — сказав Шенбах.

Очільник ВМС Німеччини підкреслив, що "ми не можемо і не повинні давати Росії право голосу" в питанні прийняття нових членів в НАТО.

За його словами, Путін зацікавлений не в тому "щоб мати маленьку смужку української землі", його мета — розколоти Євросоюз і домогтися поваги, "якої він вимагає і, ймовірно, навіть заслуговує".

"Росія - стара країна, Росія - важлива країна... Нам потрібна Росія. Це велика країна, але ця країна не є демократією з нашої точки зору... звичайно, ми не можемо погодитися з тим, що робить Росія і в Чечні, і в інших точках, ситуація в яких повинна була бути вирішена. І так, це також стосується того, що сталося в Україні. Кримський півострів загублений. Він ніколи не повернеться. Це факт. І ми повинні зрозуміти, що політичні питання — це фактичні питання", — сказав глава ВМС Німеччини.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що одним з тих, хто відповідальний за втрату Криму, є секретар РНБО у 2014-2019 роках, виконувач обов'язки президента України у 2014 році Олександр Турчинов.

Вам може бути цікаво:

viber
новини Німеччини повернення Криму
Зараз ви переглядаєте новину «"Півострів втрачено": глава ВМС Німеччини заявив, що Крим ніколи не повернеться до складу України». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Кармічні вузли змінюють знак на півтора року: Левам - успіх у кар'єрі, Терезам - великі гроші, Козерогам - любовКармічні вузли змінюють знак на півтора року: Левам - успіх у кар'єрі, Терезам - великі гроші, Козерогам - любов Місячний гороскоп на тиждень 24-30 січня: Тільцям - проблеми, Левам - правило бумерангу, Рибам - спокусиМісячний гороскоп на тиждень 24-30 січня: Тільцям - проблеми, Левам - правило бумерангу, Рибам - спокуси Любовний гороскоп на тиждень 24-30 січня: Овнам - фатальна любов, Левам - скасування весілляЛюбовний гороскоп на тиждень 24-30 січня: Овнам - фатальна любов, Левам - скасування весілля Китайський Новий рік: Влад Росс розповів, як і коли зустрічатиКитайський Новий рік: Влад Росс розповів, як і коли зустрічати Надя Дорофєєва розпласталася на пляжі і показала свій ідеально засмаглий "персик"Надя Дорофєєва розпласталася на пляжі і показала свій ідеально засмаглий "персик"
14:26

МЗС вимагає від уряду Німеччини публічного спростування висловлювань командувача ВМС по Криму

13:49

Помер зірка фільмів В'язень замку Іф і РанеткиФото

13:40

"Поїхав на червоне світло": у Лос-Анджелесі 74-річний Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП

13:34

Штурм Києва з повітря не виключений: військовий експерт оцінив ризики вторгнення Росії

13:26

Скільки українців може повторно захворіти COVID-19: лікар назвав цифруВідео

Реклама
13:02

"Півострів втрачено": глава ВМС Німеччини заявив, що Крим ніколи не повернеться до складу УкраїниВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 23 січня 2022: Близнюкам – небезпечні обіцянки, Стрільцям – плітки недругів, Рибам - розривВідео

12:57

У Харкові горить юридична академія: до ліквідації пожежі залучено 10 одиниць спецтехнікиВідео

12:51

У Мережі виставили на продаж персональні дані 2,6 млн українців: Мінцифри відреагувало

12:30

Коронавірус б'є рекорди в Україні: 10 областей перейшли в "помаранчеву" зонуВідео

12:18

Через стрибок цін на бензин і дизпаливо в Україні подорожчає проїзд: названо терміни і тарифи

12:07

Ціна на цибулю стала захмарною: чого чекати українцям найближчим часомВідео

11:49

Гірший, ніж Омікрон: в ООН передрекли світу новий штам коронавірусуВідео

11:25

В Україні різко подорожчає паливо: названо терміни і ціниВідео

11:22

Перетворити Україну на Сирію: військовий експерт спрогнозував, чи буде РФ завдавати ракетних ударівВідео

10:52

США почнуть евакуацію сімей дипломатів з України вже наступного тижня - CNNВідео

10:52

"Все погано": військовий експерт розповів, чи готова Україна до війни

10:12

Прикмети на 23 січня: що не можна робити в день Григорія і як не потрапити в бідуВідео

10:08

45 тисяч нових випадків на день, але хвиля буде швидкою: медик повідав, чого українцям чекати від ОмікронаВідео

10:06

Як нормалізувати тиск у домашніх умовах: названо ідеальний продукт

Реклама
10:06

Як почистити пральну машинку від бруду, цвілі і запаху - прості і дієві поради

10:00

Якою може бути війна Росії проти України: три сценарії

09:29

Німеччина не дозволила Естонії передати Україні гаубиці - WSJВідео

09:26

У США не виключають військової участі в конфлікті через агресію Росії

09:20

Приносять біди і багато проблем: які речі не можна зберігати в будинкуВідео

09:19

Гороскоп на сьогодні, 22 січня 2022: Дівам – розчарування, Терезам - час змін, Рибам - недругиВідео

09:00

День Соборності України 2022: дата, чи буде вихідний

08:42

Пробере до кісток: Україну на вихідних засипле снігом і заморозитьВідео

08:32

Коронавірус в Україні 22 січня: кількість виявлених хворих за добу перевищила 22 тисячіВідео

08:00

Визнання Москвою "ЛДНР" і ліквідація Мінських угод: у Росії пояснили ініціативу щодо Донбасу

07:54

"Робимо це завжди": у Білому домі розповіли про плани евакуювати своїх громадян з УкраїниВідео

07:45

Протистояння Росії і США: чи можливий компромісПогляд

07:29

"Право України на самооборону": в Україну прибув літак з летальною зброєю з СШАВідео

07:10

Вимога щодо НАТО як "прикриття" і запуск "Мінська": названа головна мета РФ стосовно УкраїниВідео

06:58

Гороскоп Таро для Левів на лютий 2022: великий прибуток, нова любов і прозрінняВідео

06:30

Укранцям час припинити ховати голову в пісокПогляд

06:01

У моду на 2022 рік повернулися грандіозні жіночі штани в стилі непередбачуваних 90-хВідео

05:42

Цугцванг для Путіна: експерт пояснив, як Штати загнали господаря Кремля у кут

05:28

"Війська НАТО на своїй території - не справа Росії": в Альянсі жорстко відповіли на вимоги МосквиВідео

05:02

Лютий почнеться з лютого холоду: коли та де вріже -23ºВідео

Реклама
04:48

Модель з найбільшими вилицями в світі оголила пишні груди з наліпками на сосках

04:23

Чи можна повністю уникнути "цукрової ломки" - відповідь дієтолога

03:50

Місячний гороскоп на тиждень 24-30 січня: Тільцям - проблеми, Левам - правило бумерангу, Рибам - спокусиВідео

03:15

Коли Путін піде з посади: Каспаров назвав умову

02:44

Пам'ятка для батьків: кого заборонено брати в хрещені для немовляти

02:24

Як зараз виглядає товстушка з серіалу Відчайдушні домогосподарки - 20-річна Медісон Де Ла Гарза

02:06

В Україні вводять новий тариф на газ: що змінюється в платіжкахВідео

01:44

Чому вживання білого хліба може викликати деменцію-відповідь дієтолога

01:17

Жінка народила відразу 10 дітей: всі 5 пар - близнюки

00:51

Прикмети на 22 січня: що не можна робити в Пилипів день і як не потрапити в бідуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти