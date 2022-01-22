"Півострів втрачено": глава ВМС Німеччини заявив, що Крим ніколи не повернеться до складу України

Глава ВМС Німеччини заявив, що Крим ніколи не повернеться до складу України / Reuters

Глава ВМС Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах заявив, що окупований Росією півострів Крим ніколи не повернеться до складу України.

"Щодо того, що сталося в Україні. Кримський півострів загублений, і він ніколи не повернеться. Це факт", - сказав глава ВМС Німеччини на конференції Індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара, відповідаючи на питання про позицію Німеччини щодо розширення НАТО на Схід.

За його словами, в Берліні вважають, що суверенна країна, яка бажає вступити в НАТО, може стати членом Альянсу, якщо вона відповідає всім вимогам.

"Україна, звичайно ж, не може виконати вимоги, тому що вона окупована. Принаймні, окупований Донбас російською армією або тими, кого вони [РФ] називають ополченцями", — сказав віцеадмірал Шенбах.

Також він зазначив, що Грузія відповідає критеріям вступу до НАТО, але її членство в Альянсі було б нерозумним.

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"Це не те саме, що з балтійськими державами, бо вони були суверенними країнами до того, як Росія позбавила їх свободи", — сказав Шенбах.

Очільник ВМС Німеччини підкреслив, що "ми не можемо і не повинні давати Росії право голосу" в питанні прийняття нових членів в НАТО.

За його словами, Путін зацікавлений не в тому "щоб мати маленьку смужку української землі", його мета — розколоти Євросоюз і домогтися поваги, "якої він вимагає і, ймовірно, навіть заслуговує".

"Росія - стара країна, Росія - важлива країна... Нам потрібна Росія. Це велика країна, але ця країна не є демократією з нашої точки зору... звичайно, ми не можемо погодитися з тим, що робить Росія і в Чечні, і в інших точках, ситуація в яких повинна була бути вирішена. І так, це також стосується того, що сталося в Україні. Кримський півострів загублений. Він ніколи не повернеться. Це факт. І ми повинні зрозуміти, що політичні питання — це фактичні питання", — сказав глава ВМС Німеччини.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що одним з тих, хто відповідальний за втрату Криму, є секретар РНБО у 2014-2019 роках, виконувач обов'язки президента України у 2014 році Олександр Турчинов.

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