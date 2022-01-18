"Кошмарять": боксер Усик розповів про свої поїздки до окупованого Криму

Усик повідав про свої поїздки до Криму / Reuters

Боксер Олександр Усик розповів про свої поїздки на малу батьківщину - до анексованого Криму, а також про поведінку російських прикордонників при перетині адмінкордону при в'їзді на півострів з материкової частини України.

Як повідомив знаменитий спортсмен, боксер, чемпіон світу у важкій вазі в новому інтерв'ю Маші Єфросиніній, востаннє їздив до Криму два роки тому, до початку пандемії коронавірусу.

У рідному Сімферополі зараз проживають теща, тесть, сестра, племінниця спортсмена. Сам же він з родиною переїхав до Києва.

Крім того, в Сімферополі залишилися багато друзів дитинства, з якими Олександр продовжує спілкуватися й досі. У крайній раз боксер з рідними їздив до Криму "просто на море відпочивати", а заодно повторив із товаришами маршрут, по якому ходив у похід в юності.

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Усик зізнався, що при перетині адмінкордону вже на території Криму стикається з неприємною поведінкою російських прикордонників.

"Складно з "кордонами"... Кошмарять, ось просто кошмарять. "Куди ви їдете? Навіщо ви їдете? А скільки Ви там будете? Це кримський "кордон". На нашому українському кордоні все чудово. Ніяких проблем - " коли, куди, коли назад?"А ось на кримській буває і черга велика, дуже велика, і знаєш - просто (хочуть) подуріти, покошмарити... вони-то знають мене", - розповів Усик.

Раніше Главред писав про те, що український професійний боксер, абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик вдома з суворого спортсмена перетворюється в зразкового сім'янина.

Разом з дружиною Катериною, з якою Усик навчався в одній школі в Криму, боксер виховує трьох дітей: дочку Єлизавету (2010) і двох синів Кирила (2013) і Михайла (2015).

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