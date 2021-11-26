Турчинов - один з тих, хто втрачав Крим, а Порошенко - Донбас - Зеленський

Володимир Зеленський і Петро Порошенко / УНІАН

Одним з тих, хто відповідальний за втрату Криму, є секретар РНБО в 2014-2019 роках, виконуючий обов'язки президента України в 2014 році Олександр Турчинов. А до окупації окремих районів Донбасу причетний колишній президент України Петро Порошенко.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в ході свого пресмарафону 26 листопада, трансляцію якого веде на YouTube Офіс президента.

"Пан Турчинов розглядається, мені здається-я не звинувачую його - як один з людей, які втратили Крим, а пан Порошенко – один з тих, хто втратив Донбас. Ось і все. Це моя думка, і впевнений, думка більшості суспільства", – сказав Зеленський.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього є звукова інформація про те, представники з України обговорюють з представниками Росії участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні.

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