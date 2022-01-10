Росія на світовому рівні вважає Крим Україною: Ілларіонов розкрив деталі зобов'язань Москви

Росія досі не розірвала безліч договорів, за якими вона вважає Крим українським - Ілларіонов / УНІАН

Офіційна Москва досі не відкликала свої підписи під великою кількістю міжнародних документів, згідно з якими вона визнає Крим територією України. Немає жодного документа на світовому правовому рівні про те, що окупований Кримський півострів, мовляв, належить Росії. Про це заявив російський економіст, старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні Андрій Ілларіонов.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що існує близько десятка міжнародних документів, що вказують на приналежність Криму українській державі. На них стоїть підпис РФ, яка досі не розірвала низку угод, на базі яких вона, як і раніше, визнає окупований півострів територією України.

читайте такожРеферендум щодо Донбасу і "оренда Криму на 90 років": дипломат закликав Зеленського до захисту України"Крим та Севастополь є українською територією відповідно до всіх норм міжнародного права. Під цими нормами міжнародного права, під усіма документами стоїть підпис Російської Федерації. Таких документів близько десятка - починаючи від організації об'єднаних Націй, двостороннього договору між Росією і Україною, заключного акту зі співробітництва та безпеки у Гельсінкі і тому подібне... Між іншим, російський МЗС не розірвав жоден з цих документів, у тому числі і двосторонній українсько-російський договір", - зазначив Ілларіонов.

Крім того, за його словами, немає жодних документів на міжнародному правовому рівні, які свідчили б про те, що Крим і Севастополь нібито території РФ.

"Тобто за всіма документами, під якими стоять підписи Російської Федерації, Крим і Севастополь належать Україні. Немає жодного документа міжнародного права, якого б то не було, відповідно до якого Крим і Севастополь належать Російській Федерації", - підкреслив Андрій Ілларіонов.

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Нагадаємо, Ілларіонов вважає, що сьогодні Україна не може повернути окупований Крим. Однак держава все одно повинна продовжувати боротьбу за автономну республіку. На його думку, півострів повернеться під політичний контроль Києва, коли у Росії зміниться влада.

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