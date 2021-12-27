РФ нарощує вплив у регіоні: Данілов розповів, скільки росіян переселили в окупований Крим

РФ намагається збільшити вплив в окупованому Криму / УНИАН

Росія переселила на територію тимчасово окупованого Криму уже понад 600 тисяч своїх громадян.

Таким чином країна-агресорка намагається створити плацдарм для впливу в регіоні. Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов, пише "Крим. Реалії".

"Там йде повністю зараз переозброєння. Там сьогодні постійно проходять навчання. Щонайбільше, за даними нашої розвідки, вони завезли вже туди понад 600 тисяч громадян РФ, заселили територію Криму", – зазначив Данілов.

У той же час, за даними правоохоронців, дослідити демографічний склад на півострові зараз дуже складно. Прокуратура Автономної Республіки Крим спільно з експертами працюють над розробкою методик, які допоможуть визначити, скільки росіян переселили на півострів після окупації.

Раніше повідомлялося, що Росія продовжує стягувати військові сили до кордонів української держави і в окупований Крим. На нових супутникових знімках видно, що на півострів росіяни завезли сотні БТРів, танків, самохідної артилерії і засобів ППО.

Також раніше повідомлялося, що Лукашенко визнав Крим російським і анонсував поїздку на півострів. Білоруський президент зазначив, що його поїздка до Криму означатиме його визнання захопленого півострова російською територією.

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