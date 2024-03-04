'Польща втрачає більше, ніж Україна': Шмигаль висловися блокаду кордону

Україна хоче вирішити питання з блокадою кордону до 28 березня, проте його повинна вирішити Польща на загальнонаціональному рівні, сказав прем'єр-міністр.

https://glavred.net/world/polsha-teryaet-bolshe-chem-ukraina-shmygal-vyskazalsya-o-blokade-granicy-10547186.html Посилання скопійоване

Росія має вплив на інциденти з українським зерном на польському кордоні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео пресконференції, Суспільне

Проблемою польських фермерів є експорт аграрної продукції з Росії та Білорусі. Всі групи українських товарів йдуть через Польщу транзитом. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції.

"Блокування кордону польськими аграріями станом на сьогодні абсолютно безглузде, тому що у нас понад 90% нашого експорту йде морем або через дунайські порти, менше 5% рухається автомобільними шляхами", - заявив Шмигаль.

Український прем'єр вірить, що "польські аграрії розберуться в статистиці і в причинах їх бід, які ми пов'язуємо з експортом зерна і продовольства з Росії і Білорусі, який необхідно припинити для країн Євросоюзу і для Польщі".

відео дня

Шмигаль наголосив, що до 28 березня "хотілось би розв'язати цю кризу", однак питання розв'язку блокади лежить не на стороні України, його має вирішити польський уряд разом із суспільством.

За його словами, уряд України запропонував Польщі п’ять кроків для вирішення цієї проблеми. Водночас Україна готова піти на поступ та зробити пом'якшення, зокрема у частині цукру, м'яса, курятини. Польща розглядає запропонований українською владою план.

"Я переконаний, що ми знайдемо з Польщею відповідний шлях вирішення цієї кризи, відповідний компроміс. Не переконаний, що місцеві виборі і потім вибори до Європарламенту, в яких Польща також буде брати участь, не будуть мати впливу аж до червня на ситуацію на кордоні. Скоріш за все, вони будуть мати такий вплив", - зазначив Шмигаль.

Також прем'єр-міністр наголосив, що наразі ситуація на польсько-українському кордоні залишається контрольованою. Він зауважив, що на інциденти з українським зерном має значний вплив Росія.

"Хочу подякувати польському уряду, польській поліції, місцевій владі на кордоні сьогодні ситуація є контрольовано, протести є мирними. На жаль, випадки вандалізму по відношенню до українського зерна були, поліція зреагувала, відповідні судові справи сьогодні ідуть. Я переконаний - винні будуть покарані і переконаний, що це не позиція польських фермерів, не позиція польського суспільства так вчиняти з українським зерном, з українськими перевізниками. Ми розуміємо, що Росія тут має надзвичайно великий вплив", - підкреслив очільник уряду України.

Шмигаль запевний, що уряд України рахує збитки, завдані польськими аграріями. При цьому, Україні вдалось знайти інші шляхи, які компенсують втрати через блокаду кордону.

"Якісь компенсатори ми знайшли через морський коридор, якісь компенсатори ми знайшли з нашими партнерами - Румунією, Молдовою. Угорщина та Словаччина також підставила плече. Тобто відбувся певний перерозподіл і не всі втрати є такими прямолінійними", - додав він.

Також Шмигаль заявив, що через блокаду кордону наразі більші економічні втрати несе Польща.

"В чому абсурдність цієї ситуації - в тому, що Польща втрачає більше, ніж втрачає Україна. Питання в тому, що втрати України сьогодні вони оплачуються кров'ю наших людей, в тому числі і фермерів, які гинуть на полях від мін, від обстрілів, втрачають свою техніку. Тому тут навіть не в економічних збитках питання - питання в моральному аспекті", - підсумував український прем'єр.

Чому польські фермери блокують кордон? 20 лютого польські фермери розпочали повну блокаду кордону з Україною. Основною проблемою страйкарі називають "неконтрольований приплив товарів з України, що імпортуються при відкритті кордону ЄС із цією країною". Протягом усього часу "прикордонних" страйків сталося кілька гучних інцидентів, коли демонстранти висловлювали антиукраїнську позицію й кидалися на українські фури. В Україні вважають, що російські спецслужби можуть бути причетними до акцій протесту.

Блокада кордону поляками

Нагадаємо, 21 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до уряду Польщі у зв'язку з протестами польських фермерів та блокадою кордону. Він запропонував Дуді та Туску зустрітися на кордоні. Проте 22 лютого Туск відмовив Зеленському у візиті на кордон.

Вже 23 лютого Зеленськи розповів, що уряд України на чолі з прем'єр-міністром приїде на кордон для зустрічі з польськими колегами.

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з міністрами прибув на польський кордон для врегулювання питання з блокадою. Проте польський уряд не приїхав на зустріч. Тому Шмигаль опублікував звернення до Польщі, в якому пояснив позицію України. Акож український уряд запропонував план вирішення блокади, який складається з 5 пунктів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.