УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

"Досить непорозумінь": Зеленський запропонував Дуді та Туску зустрітись на кордоні

Руслана Заклінська
21 лютого 2024, 16:57
Президент України на фоні протестів закликав вище керівництво Польщі приїхати на кордон і підтримати діалог, оскільки це питання національної безпеки.
'Досить непорозумінь': Зеленський запропонував Дуді та Туску зустрітись на кордоні
Зеленський емоційно звернувся до уряду Польщі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський звернувся до уряду Польщі у зв'язку з протестами польських фермерів. Він запропонував Дуді та Туску зустрітися на кордоні. Про це Володимир Зеленський заявив у своєму офіційному зверненні.

Президент Зеленський доручив уряду України найближчим часом, до 24 лютого, відправитись на кордон з Польщею.

"Я прошу тебе, Дональде, пане Премʼєр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане Президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити", - сказав президент.

відео дня

Зеленський наголосив, що готовий бути також на кордоні разом з українським урядом.

"І я хочу звернутися зараз до Єврокомісії: треба зберегти єдність у Європі. Це фундаментальний інтерес Євросоюзу. Тому Україна звертається до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь представник Єврокомісії. Досить Москви на наших землях. Досить непорозумінь", - додав глава держави.

Блокада кордону поляками

Нагадаємо, 20 лютого польські протестувальники посилили обмеження на кордоні з Україною. Вони перекрили залізничні колії та розсипали зерно з вантажного вагону. Раніше, 11 лютого, вони напали на українські вантажівки і висипали зерно.

Також у Вроцлаві 15 лютого під час протестів демонстранти закидали яйцями будівлю Єврокомісії та знищили банер "Солідарні з Україною", обливши його червоною фарбою.

Крім цього, у МЗС Польщі визнали, що "пропутінські агенти" намагаються втрутитись у протести фермерів на кордоні з Україною. Речник міністра закордонних справ Польщі засудив дії деяких демонстрантів, вважаючи їх шкідливими для репутації акції та фермерів. Як відомо, напередодні польський фермер розмістив на тракторі заклик до Путіна "розібратися" з Україною.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Володимир Зеленський Дональд Туск Польща Анджей Дуда блокування кордону поляками
Реклама

Головне за день

Росіяни "взяли в полон" сотні бійців ЗСУ у Авдіївці: з'явились важливі деталі

Росіяни "взяли в полон" сотні бійців ЗСУ у Авдіївці: з'явились важливі деталі

18:44 Україна
Іран передав Росії балістику для ударів до 700 км - Reuters

Іран передав Росії балістику для ударів до 700 км - Reuters

17:47 Україна
Летітиме більше ракет: РФ раптово збільшила кількість Іскандерів на кордоні

Летітиме більше ракет: РФ раптово збільшила кількість Іскандерів на кордоні

17:43 Україна
Всі головні новини

Популярне

Колосальні втрати: експерт оцінив загрозу обвалу фронту після окупації Авдіївки 6370

Колосальні втрати: експерт оцінив загрозу обвалу фронту після окупації Авдіївки

Нікому не потрібна : путініст Галкін наїхав на Пугачову 6003

"Нікому не потрібна": путініст Галкін "наїхав" на Пугачову

Пік настане навесні: Буданов розповів про новий план Кремля в Україні 3384

Пік настане навесні: Буданов розповів про новий план Кремля в Україні

Динаміка війни змінилась: Буданов оцінив можливість захоплення Росією 2 областей 3149

Динаміка війни змінилась: Буданов оцінив можливість захоплення Росією 2 областей

Останні новини

19:02

"Я не хотіла": Трінчер нарешті відповіла на звинувачення в плагіаті шоу

19:01

Пожовклий путініст Євген Петросян записав звернення після госпіталізації

18:54

"Я нагрішила, шиншила": зірка TIkTok переспівала старий хіт Тіни Кароль

18:49

РФ перекидає війська з Авдіївки: будуть складні бої на нових напрямках - 3 ОШБр

18:44

Росіяни "взяли в полон" сотні бійців ЗСУ у Авдіївці: з'явились важливі деталі

Війна загрожує затягнутися ще на 2-3 роки, виключати наступ на Київ не можна – генерал РоманенкоВійна загрожує затягнутися ще на 2-3 роки, виключати наступ на Київ не можна – генерал Романенко
18:13

Чим можна відкрити вино без штопора: прості і швидкі способи

18:10

Як правильно варити пельмені з морозилки: 6 головних правил, щоб вони не розлізлися

18:00

Протидії блокаді немає: Пьотр Кульпа розповів, як РФ використовує протести поляків

18:00

Що буде, якщо насипати пів склянки солі в раковину

Реклама
17:57

Головоломка для тих, у кого дуже гарний зір: треба за 6 секунд знайти смайлик

17:47

Іран передав Росії балістику для ударів до 700 км - Reuters

17:44

Кінець дружби: Позитив "проїхався" по Потапу і Насті Каменських

17:43

Летітиме більше ракет: РФ раптово збільшила кількість Іскандерів на кордоні

17:38

Путіністка Успенська зганьбила дочку на всю Росію

17:32

Більше 70% українців за перемовини з Росією, але є нюанс - КМІС

16:57

"Досить непорозумінь": Зеленський запропонував Дуді та Туску зустрітись на кордоні

16:35

Ситуація небезпечна: Пьотр Кульпа пояснив, що призвело до "зернових" протестів у ПольщіВідео

16:33

Обов'язково потрібно мобілізувати 250-300 тисяч осіб - генерал Романенко

16:26

"Цього не робила жодна країна в світі": Ігнат розкив деталі щодо отримання F-16

16:22

У ГУР оцінили сценарій наступу Росії на Київ, Харків, Чернігів та Суми

Реклама
16:21

Будуть накопичені всі ресурси: генерал сказав, коли ЗСУ підуть у наступ

16:04

Назвала Крим українським та засудила путіністів: інтерв'ю Волочкової в КиєвіВідео

16:02

Зухвалий наступ росіян на Запоріжжі: Тарнавський розповів про ситуацію на фронті

15:55

У Польщі визнали, що серед фермерів-страйкарів можуть бути "пропутінські агенти"

15:47

Гороскоп на березень 2024 для Тельців: гроші, нагороди та нові друзіВідео

15:43

Важливо утримати фронт у 2024-му: у ФРН зробили прогноз про терміни перемоги України

15:36

"Боротися не треба": Melovin розповів, як живе з невиліковною хворобою

15:33

Коли настане метеорологічна весна: синоптики назвали дати потепління

15:20

Куди потрібно дивитися 22 лютого, щоб бути щасливим весь рік: прикмети

15:03

Леся Нікітюк розкрила пікантну подробицю свого особистого життя

15:00

Спростили бронювання від мобілізації для співробітників оборонних фірм: що змінилося

15:00

Блокада кордонів стосується всього Євросоюзу, вирішення проблеми варто шукати в Брюсселі – КульпаЕксклюзив

14:58

Не впізнати: Соню Морозюк підловили в Києві

14:51

Мріяв зрівняти Росію з землею: у Ростові відкрили пам'ятник українцюВідео

14:45

Війна із Росією може затягнутись: генерал розповів, скільки ще триватимуть бої

14:37

Помер актор-зірка легендарного ситкому "Офіс"

14:36

Буде чиста аж до блиску: найкращий спосіб, як очистити сковороду від нагару

14:03

Палацовий переворот і Путін у РФ до 2030-го: генерал Романенко зробив прогнозВідео

13:46

Помер легендарний дисидент і політик Степан Хмара

13:43

Популярна українська ведуча і зірка "Холостяка" оголосила про розлучення

Реклама
13:41

Зеленський провів селектор щодо ситуації на західному кордоні: що вирішили

13:21

Потрібно знайти злодія на картинці за 5 секунд: оптична ілюзія для найкмітливіших

13:19

Чому корисно їсти гарбузове насіння: лікар назвала несподівані причини

13:17

Російські окупанти вже двічі обстріляли Україну ракетами "Циркон" - експерт

13:01

Війська РФ намагаються відбити у ЗСУ Роботине: у розвідці Британії розкрили плани

12:36

Так робили в СРСР: як збити білки без міксера

12:33

"Нікому не потрібна": путініст Галкін "наїхав" на Пугачову

12:27

Як призначення Сирського змінить ситуацію на фронті: Романенко розкрив важливий нюансВідео

12:23

Яка рука свербить до зустрічі, а яка – до розставання: давні прикмети, відомі не всім

12:22

"Щаслива мама янголят": заплакана Інна Мірошниченко показала чесне фото

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти