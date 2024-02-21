'Досить непорозумінь': Зеленський запропонував Дуді та Туску зустрітись на кордоні

Президент України на фоні протестів закликав вище керівництво Польщі приїхати на кордон і підтримати діалог, оскільки це питання національної безпеки.

https://glavred.net/politics/dostatochno-nedorazumeniy-zelenskiy-predlozhil-dude-i-tusku-vstretitsya-na-granice-10543748.html Посилання скопійоване

Зеленський емоційно звернувся до уряду Польщі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський звернувся до уряду Польщі у зв'язку з протестами польських фермерів. Він запропонував Дуді та Туску зустрітися на кордоні. Про це Володимир Зеленський заявив у своєму офіційному зверненні.

Президент Зеленський доручив уряду України найближчим часом, до 24 лютого, відправитись на кордон з Польщею.

"Я прошу тебе, Дональде, пане Премʼєр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане Президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити", - сказав президент. відео дня

Зеленський наголосив, що готовий бути також на кордоні разом з українським урядом.

"І я хочу звернутися зараз до Єврокомісії: треба зберегти єдність у Європі. Це фундаментальний інтерес Євросоюзу. Тому Україна звертається до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь представник Єврокомісії. Досить Москви на наших землях. Досить непорозумінь", - додав глава держави.

Блокада кордону поляками

Нагадаємо, 20 лютого польські протестувальники посилили обмеження на кордоні з Україною. Вони перекрили залізничні колії та розсипали зерно з вантажного вагону. Раніше, 11 лютого, вони напали на українські вантажівки і висипали зерно.

Також у Вроцлаві 15 лютого під час протестів демонстранти закидали яйцями будівлю Єврокомісії та знищили банер "Солідарні з Україною", обливши його червоною фарбою.

Крім цього, у МЗС Польщі визнали, що "пропутінські агенти" намагаються втрутитись у протести фермерів на кордоні з Україною. Речник міністра закордонних справ Польщі засудив дії деяких демонстрантів, вважаючи їх шкідливими для репутації акції та фермерів. Як відомо, напередодні польський фермер розмістив на тракторі заклик до Путіна "розібратися" з Україною.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.