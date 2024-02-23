'Ми бачимо відверті провокації': зустріч з польським урядом на кордоні не відбулась

Український уряд прибув на кордон з Польщею, проте польські колеги не з'явились, повідомив прем'єр-міністр України.

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Польща не приїхала на зустріч щодо блокади кордону / Коллаж: Главред, фото: t.me/Denys_Smyhal

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з міністрами прибув на польський кордон для врегулювання питання з блокадою. Проте польський уряд не приїхав на зустріч. Про це повідомив прем‘єр-міністр України у Telegram.

Шмигаль наголосив, що місяць тому в Києві прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск запевняв, що Польща є найнадійнішим, найважливішим союзником України.

"Місяць тому ми погоджувалися, що блокування кордону шкодить нашим країнам і що важливо не допустити подібних інцидентів. Пройшов місяць, і ми знову повернулися в цю точку. Тільки тепер ми бачимо відверті провокації", - зазначив прем'єр-міністр. відео дня

За його словами, впродовж останніх шести місяців Україна живе в умовах постійної блокади кордону з боку Польщі. Прем'єр-міністр наголосив, що український уряд розуміє складності, з якими стикається Польща, тому йде на зустріч і готовий допомогти у вирішенні ситуації.

Він зауважив, що президент України запропонував керівництву Польщі зустрітись на кордоні, щоб домовитися та знайти компроміс як рівні партнери та союзники. Тому на кордоні перебувають віцепрем’єр-міністр Ольга Стефанішина, віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр АПК Микола Сольський, заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс, заступник міністра економіки Тарас Качка, заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач, голова Державної прикордонної служби, генерал Сергій Дейнеко та керівник Державної митної служби Сергій Звягінцев.

"Уряд України сьогодні тут... Але, на жаль, зустріч з польськими урядовцями сьогодні не відбулась", - написав Шмигаль.

Звернення українського уряду до Польщі

Уряд України публічно звернувсяч до польських колег, аграріїв та всього польського суспільства. За словами прем'єра, протягом останніх 5 місяців Україна не експортує своє зерно на польський ринок. Уряд України встановив ліцензування експорту певної частини агропродукції з метою регулювання цього процесу. Зараз експорт зерна, кукурудзи, ріпаку та соняшнику на польський ринок потребує дозволу, якого поки що немає.

Крім цього, лише 5% українського аграрного експорту пролягає через Польщу. Основним маршрутом для України є "зерновий коридор" через Чорне море.

По-третє, блокада кордону має негативний вплив на обидві економіки. Це не лише проблема для України, а й для польських підприємців, які щорічно експортують товари на 12 мільярдів доларів на український ринок.

Зустріч урядів України та Польщі на кордоні

Нагадаємо, 21 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до уряду Польщі у зв'язку з протестами польських фермерів та блокадобю кордону. Він запропонував Дуді та Туску зустрітися на кордоні.

22 лютого Туск відмовив Зеленському у візиті на кордон. Натомість прем'єр-міністр Польщі запропонував зустрітись у Варшаві 28 березня.

Як повідомляв Главред, Президент України розповів, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з групою міністрів здійснить поїздку на українсько-польський кордон. Українська делегація намагатиметься вирішити питання блокади кордону, пов'язаної з протестами поляків.

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