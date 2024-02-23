'Йдемо на болючі компроміси': Україна запропонувала Польщі план деблокади кордону

Уряд України розробив "План взаємопорозуміння" з п'яти кроків, який націлений на деблокаду кордону з Польщею.

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Україна пропонує Польщі план з 5 кроків для деблокади кордону / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/Denys_Smyhal

Україна пропонує Польщі "План взаємопорозуміння" для деблокади кордону. Український уряд розробив п'ять кроків, які мають вирішити це питання. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

"Представили "План взаємопорозуміння" для деблокади кордону. Це справедливий підхід, який вигідний Польщі. Україна йде на певні болючі для нас компроміси. Але ми хочемо бути партнерами для ЄС, для всіх наших західних сусідів. Ми відкриті до конструктивного діалогу", - зазначив Шмигаль.

Перший крок

За його словами, Україна погоджується з обмеженнями, запропонованими Європейською комісією, щодо аграрного експорту до Євросоюзу.

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Мова йде, зокрема, про обмеження на м’ясо птиці, яйця, цукор. Україна погоджується з пропозицією експортувати до ЄС ці товари без квот та мит в об’ємах не більше, ніж були в середньому у 2022 та 2023 роках. Якщо експортуватиме більше, то повертаються обмеження.

Також Україна готова продовжити механізм верифікації експорту зерна, кукурудзи, соняшника та ріпака. Без дозволу Польщі ці товари не потраплять на польський ринок.

Другий крок

Шмигаль підкреслив, що Украхїна пропонує провести Єврокомісії невідкладний скринінг кластерів аграрної політики та транспорту для усунення маніпуляцій щодо якості української продукції. Також країна виступає за повну лібералізацію торгівлі з ЄС.

"Питання торгівлі України та ЄС буде вирішуватися саме з ЄС, а не на рівні окремих країн", - наголосив прем'єр.

Третій крок

Також Шмигаль пропонує спільне звернення до Європейської комісії разом із Польщею, щоб закликати припинити російський аграрний експорт до ЄС. За його словами, Росія продала в Європу агропродукції та продуктів харчування на 2,5 млрд євро за 11 місяців минулого року.

"Російський експорт продовольства в ЄС зростає під час війни! Це треба зупинити! Україна та Польща точно можуть замістити цю продукцію", - написав він.

Україна також звертається до Єврокомісії з пропозицією розглянути додаткові обмеження та посилений моніторинг на аграрний імпорт з третіх країн до ЄС. Крім цього, країна пропонує запустити спільний контроль на кордоні України з країнами ЄС та розширити пілотний проєкт щодо обміну митною інформацією.

Четвертий крок

В українському плані деблокади кордону пропонується створити "Тристоронній штаб: Україна, Польща, Європейська комісія", який оперативно вирішуватиме непорозуміння у сфері аграрної політики та торгівлі.

"До роботи цього штабу також долучимо українські та польські аграрні асоціації. Ми маємо працювати цілодобово, аби оперативно вирішувати всі непорозуміння", - додав глава уряду.

П'ятий крок

За словами Шмигаля, блокада кордону з боку Польщі вже давно вийшла за межі блокади зерна. Наразі ця блокада загрожує національній безпеці України.

"Ми вдячні польському Уряду за чітку позицію щодо пропуску через кордон боєприпасів, військового обладнання, гуманітарної допомоги, медичних засобів. Вважаємо, що такий підхід має бути поширено на критично необхідне Україні пальне", - зауважив прем'єр-міністр.

Уряд України очікує, що спільний Тристоронній штаб знайде рішення щодо безперешкодного пропуску інших груп товарів. Оскільки на кордоні з обох сторін стоять понад 9 тисяч вантажівок.

"Тристоронній штаб має працювати цілодобово, і питання блокування кордону має бути вирішено значно раніше, ніж 28 березня — дати, коли мало б відбутись спільне засідання урядів України та Польщі. В іншому випадку Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску", - підсумував Шмигаль.

Блокада кордону поляками

Нагадаємо, 21 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до уряду Польщі у зв'язку з протестами польських фермерів та блокадою кордону. Він запропонував Дуді та Туску зустрітися на кордоні. Проте 22 лютого Туск відмовив Зеленському у візиті на кордон.

Вже 23 лютого Зеленськи розповів, що уряд України на чолі з прем'єр-міністром приїде на кордон для зустрічі з польськими колегами.

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з міністрами прибув на польський кордон для врегулювання питання з блокадою. Проте польський уряд не приїхав на зустріч. Тому Шмигаль опублікував звернення до Польщі, в якій пояснив позицію України.

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