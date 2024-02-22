Туск відмовив Зеленському у візиті на кордон: коли і де тепер відбудеться зустріч

Польські перевізники як і раніше блокують рух українського зерна на кордонах. Президент України Володимир Зеленський висунув пропозицію уряду Польщі зустрітися на кордоні для вирішення конфліктної ситуації. Однак, прем'єр-міністр Дональд Туск відхилив цю пропозицію. Про це повідомляє Onet.
Згідно зі словами Туска, зустріч відбудеться, але 28 березня і у Варшаві, оскільки зустріч на кордоні, на його думку, мала б тільки символічний характер.
"Українська сторона також розуміє, що краще проводити ці переговори на технічному рівні, щоб урядова зустріч мала не символічну цінність – адже нам не треба символізму у відносинах. Весь світ бачить, наскільки ми рішуче налаштовані допомагати Україні, і немає необхідності в подальших яскравих жестах солідарності", – пояснив Туск.відео дня
При цьому, він додав, що Польщі необхідні конкретні пропозиції з ринкових питань і сільського господарства, які не потребують проявах доброї волі, але вимагають важкої роботи.
До того ж, він заявив, що для пошуку рішень зустрітися з президентом Єврокомісії і обговорить зміни в умовах торгівлі з Україною.
"Хочу запевнити вас, що переговори з Україною тривають. У нас хороші відносини, хоч і є різниця в інтересах... Ми будемо переконувати і Київ, і Брюссель погодитися з польською точкою зору на ситуацію", – резюмував Туск.
Ситуація на кордоні
Як повідомляв Главред, 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху легкових автомобілів і автобусів у кількох пунктах пропуску біля кордону з Україною. Автобуси та легковики почали частково пропускати в пунктах пропуску "Хребене-Рава-Руська"та" Долгобичув-Угринів". Про це повідомили в Держприкордонслужбі України.
Також, у МЗС Польщі визнали, що "пропутінські агенти" хочуть захопити протестні рухи фермерів на польсько-українському кордоні, про що свідчить інцидент зі скандальним плакатом на одному з тракторів із закликом до Путіна "розібратися з Україною".
До того ж, польські фермери блокують рух українських вантажівок і вони незадоволені транзитом українського зерна. При цьому потік російського зерна через Польщу може бути більшим, ніж українського. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній міністр праці Польщі Пьотр Кульпа.
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