'Завтра ми не можемо': Шмигаль з міністрами приїде на кордон з Польщею - Зеленський

Приїзд польської сторони під питанням, оскільки це "їхнє особисте рішення", заявив президент України.

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Шмигаль з делегацією їде на кордон з Польщею / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, PAP

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з групою міністрів у п'яницю, 23 лютого, здійснить поїздку на українсько-польський кордон. Українська делегація намагатиметься вирішити питання блокади кордону, пов'язаної з протестами поляків. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

"Наш прем'єр-міністр разом із відповідними міністрами, які працюють над питаннями експорту, імпорту, товарообігу, які відповідають за логістику, за інфраструктуру, за агропромисловий комплекс, керівники прикордонної служби - ця група на чолі з прем'єр-міністром сьогодні буде на кордоні з Польщею. Чи будуть польські колеги - це їхнє особисте рішення", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що завтра таку зустріч організувати не можна, оскільки "завтра у нас два роки цієї боротьби, два роки війни".

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"Я не до того, що нам хтось пропонував завтра. Ми сказали це відкрито, що ми готові з пропозиціями, з рішеннями, з кроками назустріч. Ми будемо готові до 24 (лютого - ред.) бути на кордоні. І польська сторона буде чи не буде - мені це невідомо. Те, що ми кажемо, ми зазвичай намагаємося робити", - наголосив президент.

Він також подякував українським фермерам за те, що вони самостійно не блокують кордон, навіть не дивлячись на труднощі, коли їхні продукти харчування не перевозяться через Польщу. Зеленський зазначив, що "для нас важливо зберегти наші відносини (з Польщею- ред.), але також і зберегти правду".

"Українське зерно не йде на ринок Польщі. За бажанням польської сторони. Ми виявили нові шляхи. Але коли ми говоримо про транзит, це трохи поза європейським законодавством. Тому ми готові і робитимемо все, щоб вирішити це питання", - заявив глава держави.

Блокада кордону поляками

Як повідомляв Главред, 21 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до уряду Польщі у зв'язку з протестами польських фермерів та блокадобю кордону. Він запропонував Дуді та Туску зустрітися на кордоні.

22 лютого Туск відмовив Зеленському у візиті на кордон. Натомість прем'єр-міністр Польщі запропонував зустрітись у Варшаві 28 березня.

Також 23 лютого польські страйкарі висипали із вантажних вагонів український ріпак. Укрзалізниця готує звернення до правоохоронних органів Польщі. Також, українські військові привезли на кордон з Польщею знищену сільськогосподарську техніку, щоб показати наслідки війни, розпочатої Росією.

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