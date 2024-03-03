Купа фур не може доїхати до ЗСУ: поляки блокують військові вантажі

Волонтер зазначає, що польська поліція не пропускає вантажівки, щоб "не було конфлікту з мітингувальниками".

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Через блокаду кордону українські військові не можуть отримати вантажівки / Колаж: Главред, фото: twitter/Nazar Smyk

Польські фермери блокують допомогу для українських військових. Вантажівки, які дуже необхідні бійцям ЗСУ, досі не можуть в'їхати в Україну через блокування кордону. Про це заявив український волонтер Назар Смик.

На кордоні в очікування стоять мінімум 2 фури для захисників. Ще 6 вантажівок з причепами стоять 2 тижні у Нідерландах через цю блокаду.

"Фермери знову не пускають вантажівки для наших військових. 2 фури ... Ще 6 вантажівок та прицепів стоять у Нідерландах вже 2 тижні, бо перевізники тупо не можуть їх забрати. Вгадайте чому? Бо фури то досі в Україні і не можуть виїхати через польських мітингувальників", - написав Назар Смик. відео дня

Він зазначив, що польська поліція відмовляється впливати на ситуацію та пропускати фури, бо "може виникнути конфлікт з мітингувальниками".

Чому польські фермери блокують кордон? 20 лютого польські фермери розпочали повну блокаду кордону з Україною. Основною проблемою страйкарі називають "неконтрольований приплив товарів з України, що імпортуються при відкритті кордону ЄС із цією країною". Протягом усього часу "прикордонних" страйків сталося кілька гучних інцидентів, коли демонстранти висловлювали антиукраїнську позицію й кидалися на українські фури. В Україні вважають, що російські спецслужби можуть бути причетними до акцій протесту.

Польська блокада кордону

Польські поляки заблокували кордон з Україною і не пропускають вантажівки. Спершу вони не блокували рух транспорту з військовою допомогою українським захисникам, однак ситуація змінилась.

28 лютого стало відомо про те, що Польща планує повністю закрити кордон з Україною. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що питання закриття кордону буде обговорюватися під час його зустрічі з фермерами. Він підкреслив, що вже була спроба обмежити імпорт сільськогосподарської продукції з України, пропонуючи безмитний ввіз у середньому за 2022-2023 роки обсязі.

Того ж дня повідомлялося, шо Україна і Польща провели переговори щодо деблокади кордону. Повідомлялося, що сторони змогли порозумітись і будуть разом працювати над конструктивним рішенням.

Згодом стало відомо про те, що Польща наростила поставки продукції з РФ на тлі блокади кордону з Україною. Тисячі вантажівок перевозять російську агропродукцію через Білорусь. У Польщі є, щонайменше, три компанії, які є найбільшими покупцями агропродукції з Росії: Bromex, Diaspolis і Kampol Krzysztof Łużniak, стверджує УП з посиланням на свої джерела в Польщі.

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