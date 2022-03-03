"Росія йтиме до Берлінської стіни": Зеленський звернувся до Заходу

Володимир Зеленський / Reuters

Президент України Володимир Зеленський звернувся з проханням до Заходу.

На пресконференції в Києві Зеленський попросив відправити військові літаки для боротьби з російським вторгненням.

"Якщо немає у вас сил, фортеці закрити небо, то дайте мені літаки. Дайте мені літаки. Якщо нас не стане, не дай Бог, далі будуть Латвія, Литва, Естонія. Далі буде Грузія, Молдова, Польща. Так вони йтимуть до Берлінської стіни", - сказав Зеленський.

Більшість згаданих країн є членами НАТО, а це означає, що якщо Росія вторгнеться в одну, вона буде воювати з усім Альянсом.

"Я хочу подякувати тим країнам, які нас підтримують, передають зброю. Але це сталося пізно. Це термін, коли ми говорили і просили, цей термін коштує тисяч життів українців", - додав президент.

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Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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