Потенціал росіян вичерпався: у Defense Express розкрили, що відбувається на Курщині

Сергій Згурець заявив, що ворог намагався розблокувати угрупування, які затиснуті в Глухівському районі, проводячи наступальні дії.

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Яка ситуація у ЗСУ під Курськом / колаж: Главред, фото: 121 обр ТРО, скріншот: deepstate

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що Сили оборони в західній частині Глухівського району Курської області проводять наступальні дії.

"Після того, як тривав наш наступ на Курщині, через місяць Росія зібрала певні сили з різних ділянок і здійснила їх перебазування. Ось уже четвертий день тривають так звані наступальні дії РФ, хоча вони були активні лише в перший день. Ми знаємо, що ворог перекинув з різних ділянок, намагаючись посилити своє угруповання в Курській області, довівши його чисельність від 30 тисяч до 60 тисяч. Вважаю, що показники у 35 тисяч є цілком адекватними", - зауважив Згурець в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, ворог намагався розблокувати угрупування, які затиснуті в Глухівському районі, проводячи наступальні дії починаючи від Кореневого на південь. Відбувалися зіткнення біля кількох населених пунктів. Але таке враження, що потенціал противника вичерпався.

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Хто такий Сергій Згурець Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

"Наразі є інформація, що наші війська в західній частині Глухівського району проводять наступальні дії, щоб зайти в тил або відрізати можливість російських підрозділів здійснювати тиск по цій лінії, починаючи від Кореневого і до населеного пункту Снагість", - пояснив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що противник перекидає додаткові підрозділи на Курщину.

"Мова йде про десантно-штурмові та повітряно-десантні підрозділи РФ, які здійснювали основні атакувальні дії два дні тому. Також використовуються бригади морської піхоти, але решта частин російських військ є збірною з різних частин. Головні ударні сили противника - повітряно-десантні та морська піхота активно стримуються нашими військами, що завдає шкоди та знищує сили цих підрозділів", - наголосив Згурець.

Що відомо про Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія. Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Яка ситуація на Курському напрямку

Нагадаємо, що Іван Ступак заявив, що РФ починає вибивати ЗСУ в Курській області. Ситуація для українських захисників в Курській області загострюється, адже російські війська посилюють наступальний потенціал. Ще давніше було прогнозовано, що рано чи пізно вони почнуть відбивати свої населені пункти.

Також відомо, що РФ в паніці перекидає резерви у Брянську область. Дмитро Снєгирьов заявив, що війська країни-агресора розпочали так званий контрнаступ у Курській області. РФ створює тактичні угруповання "Брянськ" та "Бєлгород", чисельністю від 20 до 30 тисяч особового складу.

Британський генерал Чіп Чепмен заявив, чи втримають ЗСУ Курщину. На думку генерал-майора Великої Британії у відставці, Сили оборони не зможуть утримувати всю захоплену територію у Курській області. Тож потрібно визначити, яка територія на Курщині є життєво важливою.

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