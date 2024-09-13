РФ планувала захоплення великих центрів: Зеленський розкрив мету Курської операції

Завдяки Курській операції вдалося зупинити ворога на Харківському напрямку і сповільнити просування росіян у Донецькій області, заявив президент України Володимир Зеленський.
"Всюди від сходу до півночі нашої держави готувалися плани зі створення відповідних буферних зон, а за того чи іншого бойового успіху вони (росіяни - ред.) хотіли захоплювати центри цих регіонів", - сказав він під час виступу на Ялтинській Європейській стратегії (YES).
Глава держави наголосив, що Курська операція ЗСУ дала ті результати, на які і розраховувала Україна.
"На Харківщині ворог зупинений, сповільнений їхній хід на Донеччину, там дуже важко і там до позитиву ще далеко", - зазначив він.
Зеленський додав, що окупанти забрали свої сили з Харківського та Запорізького напрямків, а також інших угруповань, що готувалися на півночі для окупації територій України, і почали переміщати їх на Курський напрямок.
Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?
Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.
Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.
Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.
Бої тривають. Українська армія просувається вперед.
Операція в Курській області - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що в Курській області ЗСУ йдуть уперед: названо кілька напрямків. Командування ЗСУ має забезпечити логістику, зокрема підвезення боєприпасів, пояснив Олексій Мельник.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що майор назвав цілі ЗСУ в Курській області. Росію ще можуть чекати несподіванки, наприклад, удари в тил ворожої армії, не виключає Олексій Гетьман.
Як повідомлялося раніше, ЗСУ потужно просунулися в Курській області. Про це сказав Володимир Зеленський. Українські військові взяли під контроль ще два населених пункти.
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