РФ планувала захоплення великих центрів: Зеленський розкрив мету Курської операції

Курська операція ЗСУ дала ті результати, на які і розраховувала Україна, наголосив президент.

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Володимир Зеленський розповів про цілі Курської операції ЗСУ / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот із відео

Завдяки Курській операції вдалося зупинити ворога на Харківському напрямку і сповільнити просування росіян у Донецькій області, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Всюди від сходу до півночі нашої держави готувалися плани зі створення відповідних буферних зон, а за того чи іншого бойового успіху вони (росіяни - ред.) хотіли захоплювати центри цих регіонів", - сказав він під час виступу на Ялтинській Європейській стратегії (YES).

Глава держави наголосив, що Курська операція ЗСУ дала ті результати, на які і розраховувала Україна.

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"На Харківщині ворог зупинений, сповільнений їхній хід на Донеччину, там дуже важко і там до позитиву ще далеко", - зазначив він.

Зеленський додав, що окупанти забрали свої сили з Харківського та Запорізького напрямків, а також інших угруповань, що готувалися на півночі для окупації територій України, і почали переміщати їх на Курський напрямок.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Операція в Курській області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Курській області ЗСУ йдуть уперед: названо кілька напрямків. Командування ЗСУ має забезпечити логістику, зокрема підвезення боєприпасів, пояснив Олексій Мельник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що майор назвав цілі ЗСУ в Курській області. Росію ще можуть чекати несподіванки, наприклад, удари в тил ворожої армії, не виключає Олексій Гетьман.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ потужно просунулися в Курській області. Про це сказав Володимир Зеленський. Українські військові взяли під контроль ще два населених пункти.

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