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Путін може вивести війська з України: Шольц розповів, коли це станеться

Юрій Берендій
7 квітня 2024, 11:18
Шольц наголосив на тому, що війна в Україні закінчиться тоді, коли російський диктатор Володимир Путін прийме рішення про виведення військ з її території.
Путін може вивести війська з України: Шольц розповів, коли це станеться
Шольц розповів, коли Путін виведе війська з території України / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента

6 квітня канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Захід продовжувати підтримувати Україну у війні з Росією. Під час виступу на зборах європейських соціал-демократів у Бухаресті, Шольц заявив, що найефективнішим способом запобігти будь-якій ескалації, включаючи можливий конфлікт між Росією і НАТО, є ефективне стримування, повідомляє Reuters.

За словами Шольца, Німеччина не збирається зупинятися в своїх зусиллях щодо підтримки України.

"Війна в Україні закінчиться в той момент, коли президент (Росії - ред.) Володимир Путін вирішить вивести свої війська. Однак він прийме це рішення лише тоді, коли зрозуміє, що не може виграти війну на полі бою", - сказав Шольц.

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Він наголосив, що країни ЄС мають збільшити витрати на оборону та безпеку для уникнення можливого нападу на європейські країни.

"Це також означає, що ми повинні відмовитися від вузькокорисливих інтересів. Це також означає відкинути вузькокорисливі інтереси і розбудовувати сильну і справді європейську оборонну промисловість", - резюмував він.

Формула миру Зеленського

Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом.

Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.

Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

Мирні переговори Росії та України - останні заяви Шольца

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив переконання, що мир в Україні можливий у будь-який момент, проте для цього необхідно, щоб російський лідер Володимир Путін вивів свої війська з країни. Він наголосив, що завжди існували посередницькі ініціативи для встановлення миру.

Аналітики з Інституту вивчення війни повідомили, що в Москві почався новий раунд посилення риторики щодо переговорів з Україною, що, ймовірно, спрямовано на примушення Заходу йти на поступки щодо українського суверенітету та територіальної цілісності. За тиждень двоє високопосадовців РФ висловили готовність Кремля до переговорів, йдеться у звіті ISW.

Російське Міноборони заявило, що Франція висловила готовність до діалогу щодо України або обговорення можливості проведення мирних переговорів. Однак у Парижі заперечили такі заяви РФ.

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війна в Україні Олаф Шольц
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