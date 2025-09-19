'Політика удава': експерт пояснив, як Пекін використовує Москву

Китай заробляє і чекає, поки не побачить труп РФ.

Андрій Новак розкрив стратегію КНР щодо РФ / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, УНІАН, pixabay.com

Головне:

Китай купує за безцінь російські нафту, газ, ліс

Така стратегія дає Китаю прибуток, а Росія поступово втрачає можливості.

Китай продовжуватиме, поки "не побачить труп РФ"

Пекін застосовує щодо Росії "політику удава", поступово висмоктуючи з неї ресурси. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак.

За його словами, водночас Китай заробляє, по-перше, купуючи за безцінь російські ресурси (нафта, газ, ліс). По-друге, через інші країни, зокрема КНДР, продаючи Росії залишки радянських снарядів, бо інакше їх доведеться просто утилізувати. І, по-третє, продаючи Росії все, що потрібно для війни, за завищеними цінами.

"Китай застосовує щодо неї "політику удава", тобто намагається повільно стискати Росію, залишаючи їй все менше повітря. "Політика удава" передбачає повільне її удушення (...) Але головне, що нишком Китай забирає у Росії її ресурси. Тому Китай просто заробляє. І буде заробляти, поки не побачить труп РФ", - сказав Новак.

Дивіться відео - Інтерв'ю Андрія Новака Главреду:

Відносини Китаю і Росії

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін почав новий етап війни проти України. Зміни відбулися після візиту глави Кремля до Китаю. Як пише видання The Times, впевненість Путіна могла різко зрости після зустрічі з главою КНР Сі Цзіньпіном, де вони обговорювали перспективи співпраці.

Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадження країнами Європи мит проти Китаю може спонукати офіційний Пекін тиснути на Росію для завершення війни проти України.

Голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок вважає, що певні практичні кроки в дипломатичному процесі щодо врегулювання війни Росії в Україні можна буде побачити вже у вересні. За його словами, Пекін довго вичікував і тепер стане учасником переговорів.

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

РФ не зможе воювати вічно: думка експерта

Навіть за підтримки Китаю Росія не зможе воювати вічно, адже Пекін нічого не робить безкоштовно. Таку думку озвучив економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Коли у Росії закінчаться гроші, Китай не допомагатиме їй зовсім або вимагатиме в обмін на допомогу територіальні поступки.

"Так що там не все так просто, і там немає лінійних схем", - сказав Пендзин в інтерв'ю Главреду.

Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

