Перед переговорами в Женеві Трамп зробив важливу заяву про Україну

Коротко:
- Трамп закликав Україну "швидко сісти за стіл переговорів"
- Заява пролунала перед тристоронніми переговорами в Женеві
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні краще "швидко сісти за стіл переговорів" з Росією.
Таку заяву глава Білого дому зробив перед тристоронніми переговорами в Женеві.
"Великі переговори. Це буде дуже просто", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.
При цьому президент США додав, що "Україні краще швидко сісти за стіл переговорів".
"Це все, що я їм скажу", - заявив Трамп.
Мирні переговори - останні новини
Як писав Главред, глава Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що українська делегація вирушила на переговори до Женеви. Консультації відбудуться 17-18 лютого за участю посередників із США та націлені на перемир'я та обмін полоненими.
Заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявив, що будь-яка мирна угода щодо України повинна враховувати "гарантії безпеки для Росії", а не обмежуватися тільки інтересами української сторони.
Спікер глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що під час переговорів у Женеві делегації мають намір обговорити, зокрема, і питання територій.
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не має наміру примушувати жодну зі сторін у процесі завершення російсько-української війни погоджуватися на майбутню мирну угоду.
Чи закінчиться війна в Україні в 2026 році: думка генерала
Екс-командувач армією США в Європі Бен Годжес заявив, що не вірить у закінчення війни Росії в Україні в 2026 році.
За його словами, Кремль не зацікавлений у мирі.
"Ні, я не вірю в те, що війна закінчиться цього року, тому що росіяни не зацікавлені в цьому (мирі, — ред.). Тому вони ніколи не погодяться на перемир'я або щось подібне, якщо їх не змусять...", — сказав Годжес на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
На його думку, адміністрація лідера США Дональда Трампа не чинить на Москву достатнього тиску, а європейців росіяни не поважають, щоб слухати.
"Поки немає тиску на російський уряд, вони будуть продовжувати робити те, що роблять...", — підкреслив Годжес.
Про персону: Бен Годжес
Фредерік Бенджамін Годжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі.
Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.
