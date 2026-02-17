Перед переговорами в Женеві Трамп зробив важливу заяву про Україну

Президент США закликав Україну прискорити діалог з Росією.

Трамп закликав Україну сісти за стіл переговорів / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Коротко:

Трамп закликав Україну "швидко сісти за стіл переговорів"

Заява пролунала перед тристоронніми переговорами в Женеві

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні краще "швидко сісти за стіл переговорів" з Росією.

Таку заяву глава Білого дому зробив перед тристоронніми переговорами в Женеві.

"Великі переговори. Це буде дуже просто", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.

При цьому президент США додав, що "Україні краще швидко сісти за стіл переговорів".

"Це все, що я їм скажу", - заявив Трамп.

Як писав Главред, глава Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що українська делегація вирушила на переговори до Женеви. Консультації відбудуться 17-18 лютого за участю посередників із США та націлені на перемир'я та обмін полоненими.

Заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявив, що будь-яка мирна угода щодо України повинна враховувати "гарантії безпеки для Росії", а не обмежуватися тільки інтересами української сторони.

Спікер глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що під час переговорів у Женеві делегації мають намір обговорити, зокрема, і питання територій.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не має наміру примушувати жодну зі сторін у процесі завершення російсько-української війни погоджуватися на майбутню мирну угоду.

Чи закінчиться війна в Україні в 2026 році: думка генерала

Екс-командувач армією США в Європі Бен Годжес заявив, що не вірить у закінчення війни Росії в Україні в 2026 році.

За його словами, Кремль не зацікавлений у мирі.

"Ні, я не вірю в те, що війна закінчиться цього року, тому що росіяни не зацікавлені в цьому (мирі, — ред.). Тому вони ніколи не погодяться на перемир'я або щось подібне, якщо їх не змусять...", — сказав Годжес на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

На його думку, адміністрація лідера США Дональда Трампа не чинить на Москву достатнього тиску, а європейців росіяни не поважають, щоб слухати.

"Поки немає тиску на російський уряд, вони будуть продовжувати робити те, що роблять...", — підкреслив Годжес.

Про персону: Бен Годжес Фредерік Бенджамін Годжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі. Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

