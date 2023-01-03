glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Погода вдарила по планах Путіна: зима виявилася теплою, а газової кризи не буде - Bloomberg

3 січня 2023, 11:49
Європа відновила свої запаси газу, а погода в Північній Азії не посприяє серйозній конкуренції за постачання СПГ, зазначають журналісти.
Газпром Євросоюз
Європа запаслася газом на зиму, тому Газпрому не вдасться застосувати свій шантаж / Колаж УНІАН, Reuters

На Заході побоювалися, що через сильні холоди взимку могли статися перебої з електропостачанням і підвищенням ціни на газ. Однак зимовий період виявився теплим - ситуація призвела до падіння цін на паливо до найнижчих показників з моменту повномасштабного нападу Росії на Україну. Країни західного світу зуміли створити достатні запаси газу.

Як повідомляє Bloomberg, побоювання, пов'язані з ризиком глобальної газової кризи взимку на Заході, не виправдалися. Через теплу зиму ще на початку грудня ціни на паливо в Європі знизилися до найнижчого рівня з моменту початку повномасштабного вторгнення агресора РФ на територію України.

Згідно з прогнозами, найближчим часом холодів у світі не очікується. Для більшої частини Європи в найближчі два тижні температура повітря перевищить сезонні норми. У Сполучених Штатах Америки до середини січня очікується поліпшення погодних умов. У КНР протягом 10 днів очікується м'яка погода, а Токіо в середині січня може бути потепління.

"Ризик крайньої напруженості на ринку зараз здається низьким. Європа відновила запаси, а м'якша, ніж очікувалося, погода в Північній Азії означає, що конкуренція за постачання зрідженого природного газу не буде сильною", - наголошується в матеріалі.

Крім того, через оптимальну погоду цієї зими світові ціни на газ продовжують знижуватися. Причому якщо після повноформатного нападу Росії на Україну держави готувалися до газового дефіциту, тепер найбільші споживачі сформували "зручні запаси". До того ж падіння попиту дозволило збалансувати сам газовий ринок.

Однак ризики масштабної газової кризи, як і раніше, залишаються. Вони пов'язані з можливим погіршенням погодних умов. За такої ситуації наприкінці зими газові запасу країн Заходу будуть виснажені.

"Тривалі холоди наприкінці зими можуть призвести до виснаження запасів газу. А також різкого зростання цін на паливо", - підкреслюється в статті Bloomberg.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2022 року року Газпром звинуватив Україну в нібито "осіданні в її сховищах" частини обсягів газу, призначеного для Молдови, і погрожував, мовляв, скоротити постачання палива шляхом української території.

В Нафтогазі рішуче відкинули звинувачення агресора Росії. У компанії пояснили, що газ, про який говорить Газпром – віртуальний резерв і запаси Молдови, і вони зберігаються в газосховищах України. У Кишиневі підтвердили цю інформацію.

Пізніше в Газпромі заявили, що, мовляв, "передумали" знижувати обсяги транзиту газу через Україну. Мовляв, Молдова заплатила за газ, що "осів в Україні", тому скорочення постачань не буде. При цьому в Москві пригрозили зупинити постачання газу Кишиневу в тому випадку, якщо молдавська держава нібито не буде за них сплачувати.

Дивіться відео ТСН - країни ЄС встановили межу ціни на газ з Росії

Інші новини:

газ Европа ціни на газ підвищення ціни на газ
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:40

Війна продовжуватиметься протягом 2023 року, для перемовин ЗСУ мають розбити війська РФ - Волкер

12:32

Гороскоп Таро на січень для Овнів, Тельців, Близнюків: що принесе перший місяць нового рокуВідео

12:00

День Ангела Анастасії 2023 - привітання з Днем ангела Анастасії в картинках і листівках

12:00

Найважчий період позаду, страшилки про 100 гривень за долар у 2023 році не справдяться – Новак

11:57

Український удар по базі РФ в Макіївці є ганьбою для Путіна - NYTВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:53

Старша донька Віктора Ющенка показала його єдиного онука в день повноліття хлопцяВідео

11:49

Погода вдарила по планах Путіна: зима виявилася теплою, а газової кризи не буде - BloombergВідео

11:35

У РФ підтвердили знищення сотень мобілізованих росіян на війні в УкраїніВідео

11:17

"Медицина безсила": лікарі розповіли про хворобу ЛукашенкаВідео

Реклама
10:57

Стовідсотковий результат: ЗСУ за дві доби збили 84 дрони-камікадзе РФВідео

10:32

Бої за острів Великий Потьомкінський: нові дані про просування ЗСУ на ХерсонщиніВідео

09:59

Їхала з нареченим за подарунками: перед Новим роком у Хмельницькому російська ракета вбила 22-річну дівчинуВідео

09:57

Провал наступу РФ під Бахмутом: окупантам не світить перемога - британська розвідкаВідео

09:40

Гороскоп на сьогодні 3 січня: Овнам - прибирання, Левам - відповідальність, Рибам - активність

09:19

"500 ліній оборони ЗСУ": кухар Путіна несе ахінею, виправдовуючи провали РФ у БахмутіВідео

09:03

У Кремлі готують розправу над Суровікіним через "бавовну" в Макіївці - ЗМІ

09:00

Колядки на Різдво 2023 - найкращі колядки та щедрівки, тексти

08:56

Потужний удар ЗСУ на Херсонщині: сотні окупантів спалили разом з технікою РФВідео

08:37

"HIMARS прилетів": ЗСУ знищили базу спецзагону ГРУ на ХерсонщиніВідео

08:30

Як реанімувати старе сало: хитрий спосіб – і вийде ніжна смакотаВідео

Реклама
08:23

"Взяти Україну змором": Жданов розкрив тактику росіян на війні у 2023 році

08:00

Виграти війну, але програти мир: які катаклізми чекають Україну в 2023 роціПогляд

07:56

"Ракета летить": росіян вночі налякала потужна "бавовна" після атаки безпілотниківВідео

07:30

Ракетний удар по Дружківці: окупанти зруйнували льодову арену, є пораненіВідео

07:16

П'яна бійня в Маріуполі: буряти та росіяни влаштували криваві розбіркиВідео

07:10

Можуть бути небезпечними: чому горіхи потрібно замочувати у воді перед вживанням

06:49

Удар HIMARS по базі росіян в окупованій Макіївці підриває авторитет Путіна - ISWВідео

06:05

Симоньян тепер "живе на голках": а що сталося?Погляд

05:53

Гороскоп на січень 2023 для Риб: різке фінансове зростання, роман і подарункиВідео

05:20

Україну атакують різкі морози: налетить -15 на цьому тижніВідео

04:27

Газманов спішно втік з Дубая після скандалу на концерті: "Треба приїжджати без свого самовара"

03:53

"Настька знову в дрова": Волочкову відправляють на реабілітацію після новорічних святВідео

03:20

Багата кутя на Різдво 2023, яка принесе в дім гроші: покроковий рецептВідео

03:15

"Останні місяці Путіна": астролог Росс назвав час смерті глави Кремля згідно з пророцтвомВідео

02:30

Вріжуть 20-градусні морози, завалить снігом: українцям дали крижаний прогнозВідео

02:06

Привітання з ювілеєм жінці, красиві картинки і стильні листівки в день свята

02:00

Венсан Кассель показав, як ходить його напівгола "креветочка": вид ззаду

01:35

"Розуміють, що програють": українські розвідники спрогнозували, куди будуть наступати ворогиВідео

00:51

3 найважливіших заборони, які не можна порушувати нікому: прикмети на 3 січняВідео

00:05

Батько-одинак Джон Траволта показав рідкісні кадри з красунею-донькоюВідео

Реклама
02 січня, понеділок
23:57

Гороскоп на січень 2023 для Водоліїв: несподівані події, прибуток і романВідео

23:52

Меган Маркл готує нову "бомбу" для королівської родиниВідео

23:28

Такий продукт є у кожного на кухні: як правильно зберігати символ багатства в будинкуВідео

23:01

"Армагеддон" у Макіївці: окупантів "розривало на шматки" – нові деталі удару по базі РФВідео

22:40

Гороскоп на січень 2023 року для Скорпіонів: нові кар'єрні можливості й прибутокВідео

22:34

Як швидко заснути за 2 хвилини: військовий метод, який прожене безсоння

22:31

РФ змінила основну тактику у війні і готує новий наступ: Жданов пояснив план ПутінаВідео

22:28

Склад РФ у Сватовому злетів у повітря: окупанти тижнями завозили боєприпасиВідео

22:25

"Ночі будуть неспокійними": Росія планує тривалу атаку "Шахедами" - ЗеленськийВідео

22:13

"Вірою Брежнєвою і не пахло": Костянтина Меладзе застукали в аеропорту з панянками

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Модні зачіскиНоворічний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
Новий рік 2023ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти