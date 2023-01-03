Погода вдарила по планах Путіна: зима виявилася теплою, а газової кризи не буде - Bloomberg

Європа відновила свої запаси газу, а погода в Північній Азії не посприяє серйозній конкуренції за постачання СПГ, зазначають журналісти.

Європа запаслася газом на зиму, тому Газпрому не вдасться застосувати свій шантаж / Колаж УНІАН, Reuters

На Заході побоювалися, що через сильні холоди взимку могли статися перебої з електропостачанням і підвищенням ціни на газ. Однак зимовий період виявився теплим - ситуація призвела до падіння цін на паливо до найнижчих показників з моменту повномасштабного нападу Росії на Україну. Країни західного світу зуміли створити достатні запаси газу.

Як повідомляє Bloomberg, побоювання, пов'язані з ризиком глобальної газової кризи взимку на Заході, не виправдалися. Через теплу зиму ще на початку грудня ціни на паливо в Європі знизилися до найнижчого рівня з моменту початку повномасштабного вторгнення агресора РФ на територію України.

Згідно з прогнозами, найближчим часом холодів у світі не очікується. Для більшої частини Європи в найближчі два тижні температура повітря перевищить сезонні норми. У Сполучених Штатах Америки до середини січня очікується поліпшення погодних умов. У КНР протягом 10 днів очікується м'яка погода, а Токіо в середині січня може бути потепління.

"Ризик крайньої напруженості на ринку зараз здається низьким. Європа відновила запаси, а м'якша, ніж очікувалося, погода в Північній Азії означає, що конкуренція за постачання зрідженого природного газу не буде сильною", - наголошується в матеріалі.

Крім того, через оптимальну погоду цієї зими світові ціни на газ продовжують знижуватися. Причому якщо після повноформатного нападу Росії на Україну держави готувалися до газового дефіциту, тепер найбільші споживачі сформували "зручні запаси". До того ж падіння попиту дозволило збалансувати сам газовий ринок.

Однак ризики масштабної газової кризи, як і раніше, залишаються. Вони пов'язані з можливим погіршенням погодних умов. За такої ситуації наприкінці зими газові запасу країн Заходу будуть виснажені.

"Тривалі холоди наприкінці зими можуть призвести до виснаження запасів газу. А також різкого зростання цін на паливо", - підкреслюється в статті Bloomberg.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2022 року року Газпром звинуватив Україну в нібито "осіданні в її сховищах" частини обсягів газу, призначеного для Молдови, і погрожував, мовляв, скоротити постачання палива шляхом української території.

В Нафтогазі рішуче відкинули звинувачення агресора Росії. У компанії пояснили, що газ, про який говорить Газпром – віртуальний резерв і запаси Молдови, і вони зберігаються в газосховищах України. У Кишиневі підтвердили цю інформацію.

Пізніше в Газпромі заявили, що, мовляв, "передумали" знижувати обсяги транзиту газу через Україну. Мовляв, Молдова заплатила за газ, що "осів в Україні", тому скорочення постачань не буде. При цьому в Москві пригрозили зупинити постачання газу Кишиневу в тому випадку, якщо молдавська держава нібито не буде за них сплачувати.

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