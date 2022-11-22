Газпром вибухнув звинуваченням на адресу України і погрожує скоротити транзит

Газпром звинуватив Україну в тому, що в сховищах країни нібито осідає газ для Молдови / Колаж УНІАН

Газовий монополіст країни-агресорки Росії Газпром звинуватив Україну в тому, що в сховищах на території держави нібито залишаються деякі обсяги газу, які призначені для Молдови. У такій ситуації корпорація, мовляв, має намір вже з 28 листопада скоротити постачання відповідно до кількості газу, який нібито не доходить до молдавських споживачів.

Як повідомляли в пресслужбі Газпрому у вівторок, 22 листопада, в компанії нібито зафіксували, що певні обсяги газу, що постачаються Росією через Україну, мовляв, осідають в українських сховищах і не доходить до Молдови – кінцевого споживача цього палива.

У зв'язку з цим компанія погрожує вже з 28 листопада скоротити транзит газу через територію України.

"21 листопада "Молдовагаз" відповідно до контракту сплатив "Газпрому" частину поставок за листопад. Обсяг фактично поставленого російського газу, за яким порушена оплата поточних поставок в листопаді, становить 24,945 млн куб.м газу. Сумарний накопичений обсяг осідання на території України - 52,52 млн куб.м газу", - кажуть в Газпромі.

Примітно, що українська ГТС – це останній трубопровід, шляхом якого йдуть посиачання російського газу до Західної Європи. Москва планомірно проводила скорочення постачань палива в європейські країни ще до того, як розв'язала війну проти України.

Нагадаємо, в результаті вибухів 26 вересня були зруйновані російські газопроводи Північний потік - 1 і 2.

Ймовірно, обидва трубопроводи ніколи більше не працюватимуть.

Ще до вибухів Москва під надуманими приводами зупинила експлуатацію Північного потоку-1.

Північний потік-2 так і не був запущений через повномасштабний напад Росії на Україну.

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