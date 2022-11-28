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Газпром раптом відмовився від звинувачень на адресу України і "передумав" скорочувати транзит

28 листопада 2022, 11:02

Газпром тепер погрожує повністю зупинити транзит газу до Молдови у разі, мовляв, "порушення контрактних зобов'язань" з боку Кишинева.

Газ Росія
Газпром не призупинятиме транзит газу через Україну / Reuters

Газовий монополіст країни-агресора Росії Газпром "передумав" знижувати транзит газу через територію України з 28 листопада. Мовляв, Молдова заплатила за газ, який "осів в Україні", тому припинення постачань не буде. Однак Москва тепер загрожує зупинити поставки газу Кишиневу в тому випадку, якщо Кишинів нібито не буде їх оплачувати.

У понеділок вранці, 28 листопада, в пресслужбі Газпрому заявили, що не будуть припиняти транзит газу шляхом української території. Як сказали в компанії, Молдова оплатила, мовляв, газ, який "осів в Україні газ", а кошти вже отримані.

"Компанія "Молдовагаз" усунула порушення щодо оплати "Газпрому" поточних постачань російського газу в листопаді. Кошти за газ, який осів на території України, призначений для споживачів Молдови, в "Газпромі" отримані. У зв'язку з цим ухвалено рішення не знижувати подачу газу на ГВС "Суджа" для транзиту до Молдови", - стверджують в Газпромі.

При цьому Газпром пригрозив, мовляв, урізати постачання газу для Молдови, або ж і зовсім їх зупинити в тому випадку, якщо Кишинів, мовляв, буде "порушувати контрактні зобов'язання"

Погрози Газпрому скоротити транзит газу через Україну до Європи

У Газпромі 22 листопада заявили, що компанія країни-окупанта нібито може скоротити постачання газу до Європи через, мовляв, паливо для Молдови, яке начебто "осіло" в українських сховищах.

Віце-прем'єр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій спину у відповідь заявив, що так званий "осівший газ в Україні" - це резерви Кишинева, за які платить молдавська держава.

Звинувачення на адресу Кишинева і Києва він назвав брехливими.

"Газпром, у звичному стилі, недружньому, погрожує нам подальшим скороченням постачань газу. Вони брехливо звинувачують Україну і Молдову... обсяги газу в Україні, на які посилається Газпром, – це наша економія і наші резерви, які ми зберігаємо в Україні. Ясно, що ці обсяги оплачувалися, і будуть оплачуватися нашою країною", - підкреслив Спину.

У пресслужбі Нафтогазу також спростували недостовірну інформацію про, мовляв, "газ, що осів у сховищах України". У компанії відзначили, що це віртуальний резерв і запаси, які Молдови вирішила зберігати в Україні.

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