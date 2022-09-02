Росія повністю зупинила роботу Північного потоку - Газпром

Газпром зупиняє Північний потік / Колаж Reuters, pixaby

Росія повністю зупинила роботу газопроводу Північний потік нібито через витік масла і необхідності ремонту.

"При проведенні регламентних робіт на газоперекачувальному агрегаті Trent 60 (ГПА № 24) КС "Портова", що виконуються спільно з представниками компанії Siemens, виявлено витік масла з домішкою герметизуючого складу по роз'ємах клемних з'єднань кабельних ліній датчиків швидкості ротора низького і проміжного тиску", - сказано в повідомленні Газпрому.

Компанія також зазначає, що було виявлено масло на кабельному роз'ємному з'єднанні приєднувальної плити BPE2, яка входить до складу двигуна.

Масло також виявили в районі кабельної лінії в зовнішньому клемному шафі системи автоматичного управління ГПА зовні шумо-теплоізолюючого кожуха.

Акт виявлення витоку масла підписали також представники компанії Siemens.

"Отримано застереження Ростехнагляду Росії про те, що виявлені несправності, пошкодження не дозволяють забезпечити безпечну безаварійну експлуатацію газотурбінного двигуна. У зв'язку з чим необхідно вжити відповідних заходів і призупинити подальшу експлуатацію газоперекачувального агрегату Trent 60 у зв'язку з виявленими грубими порушеннями", - повідомляють в Газпромі.

Також наголошується, що подібні витоки масла раніше були виявлені на ГПА з двигунами №075, №076, №120, які пройшли заводський Капітальний ремонт і знаходяться зараз в стані вимушеного простою.

Зазначено, що відповідно до інформації компанії Siemens, повне усунення витоку масла на цих двигунах можливо тільки в умовах спеціалізованого ремонтного підприємства.

Лист про виявлені несправності агрегату Trent 60 (№24) і необхідності їх усунення було направлено президенту і головному виконавчому директору компанії Siemens Energy AG Крістіану Бруху.

"До усунення зауважень до роботи обладнання транспорт газу в газопровід "Північний потік" повністю зупинений", - додають в компанії.

Що відомо про долю "Північного потоку-2"

За кілька днів до повномасштабного вторгнення РФ в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що процес сертифікації "Північного потоку-2" повністю блокується на тлі ситуації з визнанням Росією "ЛДНР" на окупованому Донбасі. А без сертифікату газопровід не може запрацювати.

Німецьке видання Der Spiegel повідомляло, що уряд ФРН розглядає можливість націоналізації ділянки магістралі Північний потік-2, який йде по території Німеччини. Берлін планує в перспективі прокачувати цими трубами скраплений природний газ.

Віцеспікер Бундестагу Вольфганг Кубик запропонував ввести в експлуатацію газопровід Північний потік-2, запуск якого заморозили через повномасштабний напад Росії на Україну. У відповідь на його заяву жорстко висловився міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він попередив Берлін про згубні наслідки в результаті залежності від російського газу.

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд назвала газопровід"шматком металу на дні моря".

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