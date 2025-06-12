Підготовка плану щодо закінчення війни: у Трампа зробили важливу заяву

Кіт Келлог наголосив на внеску Володимира Зеленського і тих труднощах, з якими стикається український президент

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Кіт Келлог розповів про план з припинення війни / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

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Існує розуміння того, яким може бути фінальний результат

Повернення полонених допоможе забезпечити стійкість і довготривалість перемир'я

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог, який бере участь у мирних переговорах, висловив оптимізм після аналізу позицій Києва і Москви з питання припинення війни.

Він розповів, що американська сторона вивчила документи обох сторін - український і так званий російський меморандум - і спробувала знайти спосіб об'єднати їх у єдину угоду, повідомляє Радіо Свобода.

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За його словами, зараз існує розуміння того, яким може бути фінальний результат, і, якщо вдасться досягти цього етапу, є шанс укласти мирну угоду. Пояснюючи, що мається на увазі під "фінальним станом", Келлог наголосив, що йдеться про припинення вогню - на тих позиціях, які контролюються сторонами конфлікту на момент укладення угоди.

Він додав, що наступним кроком має стати повернення полонених, що допоможе забезпечити стійкість і довготривалість перемир'я не тільки для України, а й для всієї Європи. Також, на його думку, варто спробувати повернути Росію до міжнародної співпраці, щоб у довгостроковій перспективі всі сторони змогли жити з досягнутими домовленостями.

Келлог особливо наголосив на масштабі трагедії, охарактеризувавши втрати як "вбивства промислового масштабу" - за його оцінками, загальна кількість загиблих і поранених перевищила 1,2 мільйона осіб.

/ Главред

Він також наголосив на внеску Володимира Зеленського і на тих труднощах, з якими стикається український президент, заявивши, що наголошував на цьому в розмовах із лідером США. Келлог порівняв Зеленського з Авраамом Лінкольном, зазначаючи, що той веде боротьбу за виживання нації прямо на своїй землі - і саме тому важливо розуміти серйозність викликів, які постали перед українським керівництвом.

Раніше повідомлялося про те, що країни Балтії побоюються закінчення війни в Україні. Естонія, Латвія і Литва стурбовані тим, що Москва не зупиниться на Україні.

Нагадаємо, раніше було названо ключову умову переговорів про закінчення війни. Ключовим є питання про те, які реальні гарантії безпеки повинна отримати Україна.

Як повідомляв Главред, раніше Костенко пояснив, що може гарантувати безпеку ЄС. Країни з ядерним статусом фактично припинили отримувати військові загрози з боку потенційних агресорів.

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