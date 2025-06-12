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Підготовка плану щодо закінчення війни: у Трампа зробили важливу заяву

Олексій Тесля
12 червня 2025, 15:43
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Кіт Келлог наголосив на внеску Володимира Зеленського і тих труднощах, з якими стикається український президент
Кіт Келлог
Кіт Келлог розповів про план з припинення війни / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Головне:

  • Існує розуміння того, яким може бути фінальний результат
  • Повернення полонених допоможе забезпечити стійкість і довготривалість перемир'я

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог, який бере участь у мирних переговорах, висловив оптимізм після аналізу позицій Києва і Москви з питання припинення війни.

Він розповів, що американська сторона вивчила документи обох сторін - український і так званий російський меморандум - і спробувала знайти спосіб об'єднати їх у єдину угоду, повідомляє Радіо Свобода.

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За його словами, зараз існує розуміння того, яким може бути фінальний результат, і, якщо вдасться досягти цього етапу, є шанс укласти мирну угоду. Пояснюючи, що мається на увазі під "фінальним станом", Келлог наголосив, що йдеться про припинення вогню - на тих позиціях, які контролюються сторонами конфлікту на момент укладення угоди.

Він додав, що наступним кроком має стати повернення полонених, що допоможе забезпечити стійкість і довготривалість перемир'я не тільки для України, а й для всієї Європи. Також, на його думку, варто спробувати повернути Росію до міжнародної співпраці, щоб у довгостроковій перспективі всі сторони змогли жити з досягнутими домовленостями.

Келлог особливо наголосив на масштабі трагедії, охарактеризувавши втрати як "вбивства промислового масштабу" - за його оцінками, загальна кількість загиблих і поранених перевищила 1,2 мільйона осіб.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
/ Главред

Він також наголосив на внеску Володимира Зеленського і на тих труднощах, з якими стикається український президент, заявивши, що наголошував на цьому в розмовах із лідером США. Келлог порівняв Зеленського з Авраамом Лінкольном, зазначаючи, що той веде боротьбу за виживання нації прямо на своїй землі - і саме тому важливо розуміти серйозність викликів, які постали перед українським керівництвом.

Раніше повідомлялося про те, що країни Балтії побоюються закінчення війни в Україні. Естонія, Латвія і Литва стурбовані тим, що Москва не зупиниться на Україні.

Нагадаємо, раніше було названо ключову умову переговорів про закінчення війни. Ключовим є питання про те, які реальні гарантії безпеки повинна отримати Україна.

Як повідомляв Главред, раніше Костенко пояснив, що може гарантувати безпеку ЄС. Країни з ядерним статусом фактично припинили отримувати військові загрози з боку потенційних агресорів.

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Режим припинення вогню в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією.

У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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війна Росії та України Кіт Келлог Переговори про припинення вогню
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