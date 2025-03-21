Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РФ не нападатиме: Костенко пояснив, що може гарантувати безпеку ЄС

Анна Косик
21 березня 2025, 12:42
134
Країни із ядерним статусом фактично припинили отримувати військові загрози з боку потенційних агресорів.
Ядерное оружие
Ядерна зброя використовується виключно як механізм запобігання будь-якій агресії / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що сказав Костенко:

  • У світі існує теорія ядерного стримування
  • США лякає політика КНДР щодо постачання на світові ринки ядерного озброєння
  • Наявність у країни ядерних боєголовок запобігає агресії Росії

Ядерна зброя у світі є інструментом запобігання агресії. З цієї причини низка країн із ядерним статусом фактично не отримують будь-які військові загрози з використання звичайних озброєнь з боку потенційних агресорів.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів народний депутат України п'яти скликань, голова Української народної партії, колишній міністр навколишнього природного середовища України Юрій Костенко.

РФ не нападатиме: Костенко пояснив, що може гарантувати безпеку ЄС
Країни з ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Він зазначив, що цей механізм діє в рамках теорії ядерного стримування, прикладом якого є Північна Корея. Країна зараз має ядерний колос із потужними засобами доставки стратегічних ядерних боєголовок, здатних досягти навіть території Сполучених Штатів Америки.

"Зараз, як ви знаєте, Сполучені Штати Америки зовсім інакше ставляться до цієї "країни-примари", як вони раніше називали Північну Корею. Був візит Трампа, коли він уперше став президентом, до Кім Чен Ина та спроби врегулювати питання нерозповсюдження ядерної зброї. До речі, Північна Корея не лише має власну ядерну програму, а й постачає нелегально на світові ринки високозбагачені уран та плутоній, що найбільше лякає США", - зауважив Костенко.

Це показує, що у випадку наявності в країни ядерних боєголовок, навіть якщо вони не розміщені на стратегічних носіях, будь-яка агресія зі сторони Росії чи інших країн неможлива.

Дивіться відео про можливість поширення світом ядерної зброї:

"У тому, що зараз активно розширюватиметься ареал країн-власників ядерних озброєнь, я особисто не маю жодних сумнівів. Що б там Путін із Трампом не підписували і до чого б не закликали світ, він рухатиметься до іншого типу забезпечення власної безпеки. І покладатиметься виключно на власну військову міць чи міць об'єднань, як це робить Європейський Союз, а не на певні обіцянки або навіть підписані міжнародні угоди про гарантії безпеки", - підсумував колишній міністр навколишнього природного середовища України

Загроза вторгнення Росії в країни Європи - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що згідно з даними військових та спецслужб, країна-агресор Росія планує поширити війну не лише на Україну, а й на інші країни Європи. Зокрема, існує пряма загроза для країн Балтії.

Раніше також президент Чехії Петр Павел заявив, що якщо країна-агресорка Росія нападе на його державу, місцеві жителі будуть готові взяти в руки зброю. Він додав, що цивілізований світ повинен протистояти тим, хто наполягає на поступках РФ, замість того, щоб захищати свою честь.

Напередодні стало відомо, що у випадку поразки України, або стійкого припинення вогню, за якого країна-агресорка Росія відтягне значну частину своєї боєздатної армії і перекине її в інше місце, Європа ризикує стати об'єктом реальної загрози.

Інші новини:

Хто такий Юрій Костенко

Юрій Іванович Костенко (нар. 12 червня 1951, Нова Ободівка, Вінницька область, УРСР) — український політик. Голова Української Народної Партії з грудня 1999 року.

1990–1994 — народний депутат України I скликання;

Березень 1990 — жовтень 1992 року — заступник голови, з жовтня 1992 року — член Комісії з питань екології.

Входив до Народної Ради.

З жовтня 1992 року — Міністр охорони навколишнього природного середовища України.

1994–1995 — Народний депутат України II скликання, член Комісії з питань ядерної політики та безпеки. Член депутатської фракції НРУ.

Колишній міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України. Був членом ради СБУ, членом Ради національної безпеки при Президентові України, членом Ради національної безпеки і оборони України з серпня 1996 по вересень 1998 року, членом Комісії з питань ядерної політики і екологічної безпеки при Президентові України з грудня 1997 по липень 2000року, членом Державної комісії з проведення в Україні адміністративної реформи з липня 1997 по липень 2001року. 4 жовтня 1997 року у Відні на сесії Генеральної конференції МАГАТЕ підписав від імені уряду України Конвенцію про безпеку поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим паливом.

1998–2002 — народний депутат України III скликання. (НРУ, № 5 в списку). Заступник голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки з липня 1998 року.

Очолював тимчасову Комісію з питань розробки концепції національної безпеки, очолював спеціальну роботу депутатської групи з підготовки до ратифікації Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, брав участь у роботі тимчасової Комісії з розслідування дій посадових осіб під час ДКНС, очолював українську делегацію на переговорах з Росією з проблем ядерного роззброєння.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США ядерна зброя ядерна війна вторгнення Росії ядерна загроза КНДР Юрій Костенко
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Необхідно більше ППО: аналітик попередив про нову загрозу обстрілів України

Необхідно більше ППО: аналітик попередив про нову загрозу обстрілів України

13:39Фронт
Дощі литимуть в кількох областях: в Україні різко зміниться погода

Дощі литимуть в кількох областях: в Україні різко зміниться погода

13:25Синоптик
"РФ почне згасати": як Європа може закінчити війну в Україні одним рішенням

"РФ почне згасати": як Європа може закінчити війну в Україні одним рішенням

13:01Світ
Реклама

Популярне

Більше
Після потепління Україну накриє похолодання з дощами: синоптики назвали дату

Після потепління Україну накриє похолодання з дощами: синоптики назвали дату

Великі зміни увірвуться в життя 4 знаків зодіаку найближчими днями: хто у списку

Великі зміни увірвуться в життя 4 знаків зодіаку найближчими днями: хто у списку

ЗСУ просунулися в Бєлгородській області: в ISW розкрили деталі

ЗСУ просунулися в Бєлгородській області: в ISW розкрили деталі

Зеленський змушений спілкуватися з жадібним ідіотом

Зеленський змушений спілкуватися з жадібним ідіотом

"Килимові бомбардування міст": українців попередили про нову загрозу

"Килимові бомбардування міст": українців попередили про нову загрозу

Останні новини

14:45

Україна та ЄС можуть разом досягти ядерного паритету з РФ – Костенко

14:40

Уже на 12% дорожче: відомий овоч в Україні побив новий рекорд в ціні

14:36

Садівники закликали використовувати один предмет одягу, щоб покращити ріст рослин

14:12

Гороскоп на завтра 22 березня: Рибам - прибуток, Левам - радісна новина

13:48

Ось, чому вазон не цвіте та опадає: головна помилка у догляді за орхідеєю

Після війни в Україні принцип "Рятуйся, хто як може" буде стимулювати розповсюдження ядерної зброї у світі - КостенкоПісля війни в Україні принцип «Рятуйся, хто як може» буде стимулювати розповсюдження ядерної зброї у світі - Костенко
13:39

Необхідно більше ППО: аналітик попередив про нову загрозу обстрілів України

13:25

Дощі литимуть в кількох областях: в Україні різко зміниться погода

13:01

"РФ почне згасати": як Європа може закінчити війну в Україні одним рішенням

13:01

"Збираєш себе по частинах": Настя Каменських висловилася про кінець кохання і біль

Реклама
12:53

ЗСУ знайшли спосіб збивати приціли КАБів РФ: у Bild дізналися про нову розробку

12:42

РФ не нападатиме: Костенко пояснив, що може гарантувати безпеку ЄС

12:35

Кіркоров у сльозах: у Росії ховають батька-путініста БедросаВідео

12:32

Яка найгірша поза для сну: постійно болітимуть шия і спина

12:19

Знайшли на узбіччі дороги: що сталося з українською моделлю в Дубаї

11:55

Продукти в Україні дорожчають "на очах": прогноз НБУ, коли ціни підуть вниз

11:54

РФ масовано била по Україні сотнями БПЛА: у ЗСУ назвали, де були "прильоти"Відео

11:37

Макрон розглядає альтернативний варіант введення миротворців в Україну - ЗМІ

11:35

Де захований сірник: лише "геній головоломок" здогадається за 5 секунд

11:05

ГУР здійснили успішну операцію в Криму: які важливі військові об’єкти РФ уражено

11:04

Китайський гороскоп на завтра 22 березня: Собакам - розчарування, Коням - жаль

Реклама
10:59

Розробка Україною ядерної зброї: Костенко назвав головну умовуВідео

10:55

Мороз -3 градуси і дощі: у яких регіонах буде похолодання

10:40

Вперше на українському телебаченні: 2+2 покаже кримінальний трилер "Ель Чапо"

10:37

Київ і Москва "на відстані кроку" до миру: в Держдепі зробили серйозну заяву

10:25

Слава Дьомін обматюкав відому акторку під час інтерв'ю - що сталося

09:58

Загроза наступу РФ на двох напрямках: прогноз генерала ЗСУ

09:56

США хочуть узяти українські АЕС під свій контроль: у FT з'ясували деталі

09:41

Чому на Великдень б'ються яйцями: походження традиції здивує усіхВідео

09:38

ЗСУ "спопеляють" російські авіабази: у Forbes розкрили успіх ударів

09:20

Потап загорнувся в український прапор і зробив гучну заяву

08:42

РФ завдала авіаудару по Запорізькому району: постраждали 6 осіб, серед них - дитинаФотоВідео

08:26

РФ звинуватила Україну в обстрілі станції "Суджа": в Генштабі гостро відповіли

08:10

Путін і Трамп протистоять один одномуПогляд

07:48

Каньє Вест напав на дітей Бейонсе і Джей Зі: пара планує мстити

07:43

"Немає можливості співати": Ірина Білик повідомила про серйозну хворобу

07:40

ЗСУ просунулися в Бєлгородській області: в ISW розкрили деталі

07:00

Герцогиня в юності: Меган Маркл поділилася своїм рідкісним фото

06:51

Інфраструктура у вогні: РФ атакувала передмістя Одеси дронами, постраждали дітиФотоВідео

06:30

Трансгендерна донька Ілона Маска зробила гучну заяву про сім'ю

06:10

Оптична ілюзія: знайдіть кота, що сховався в лісі, за 7 секунд

Реклама
06:10

Зеленський змушений спілкуватися з жадібним ідіотомПогляд

05:55

Солодощі з СРСР, що коштували кілька копійок: легендарний рецепт десерту

05:30

Сад на підвіконні: як виростити лохину з ягідки

04:30

Водії можуть втратити права та авто через одне налаштування на GPS-навігаторі

04:05

Рекордний ріст ціни та обмеження продажу: чи варто чекати Україні дефіциту яєць

03:40

Ще одна загроза нашому кордону, РФ стягує сили в Бєлгородську область - Коваленко

03:35

Як правильно – "оранжевий" чи "помаранчевий": відповідь ошелешитьВідео

02:35

Не просто декор: що насправді означають чорні ромби на вимірювальній рулетці

02:02

У Суджі горить газовимірювальна станція: вогонь видно за десятки кілометрів

01:30

Дружина одягала: путініст Петросян зганьбився луком "продвинутого діда"

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти