РФ не нападатиме: Костенко пояснив, що може гарантувати безпеку ЄС

Країни із ядерним статусом фактично припинили отримувати військові загрози з боку потенційних агресорів.

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Ядерна зброя використовується виключно як механізм запобігання будь-якій агресії / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що сказав Костенко:

У світі існує теорія ядерного стримування

США лякає політика КНДР щодо постачання на світові ринки ядерного озброєння

Наявність у країни ядерних боєголовок запобігає агресії Росії

Ядерна зброя у світі є інструментом запобігання агресії. З цієї причини низка країн із ядерним статусом фактично не отримують будь-які військові загрози з використання звичайних озброєнь з боку потенційних агресорів.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів народний депутат України п'яти скликань, голова Української народної партії, колишній міністр навколишнього природного середовища України Юрій Костенко.

Країни з ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Він зазначив, що цей механізм діє в рамках теорії ядерного стримування, прикладом якого є Північна Корея. Країна зараз має ядерний колос із потужними засобами доставки стратегічних ядерних боєголовок, здатних досягти навіть території Сполучених Штатів Америки.

"Зараз, як ви знаєте, Сполучені Штати Америки зовсім інакше ставляться до цієї "країни-примари", як вони раніше називали Північну Корею. Був візит Трампа, коли він уперше став президентом, до Кім Чен Ина та спроби врегулювати питання нерозповсюдження ядерної зброї. До речі, Північна Корея не лише має власну ядерну програму, а й постачає нелегально на світові ринки високозбагачені уран та плутоній, що найбільше лякає США", - зауважив Костенко.

Це показує, що у випадку наявності в країни ядерних боєголовок, навіть якщо вони не розміщені на стратегічних носіях, будь-яка агресія зі сторони Росії чи інших країн неможлива.

Дивіться відео про можливість поширення світом ядерної зброї:

"У тому, що зараз активно розширюватиметься ареал країн-власників ядерних озброєнь, я особисто не маю жодних сумнівів. Що б там Путін із Трампом не підписували і до чого б не закликали світ, він рухатиметься до іншого типу забезпечення власної безпеки. І покладатиметься виключно на власну військову міць чи міць об'єднань, як це робить Європейський Союз, а не на певні обіцянки або навіть підписані міжнародні угоди про гарантії безпеки", - підсумував колишній міністр навколишнього природного середовища України

Загроза вторгнення Росії в країни Європи - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що згідно з даними військових та спецслужб, країна-агресор Росія планує поширити війну не лише на Україну, а й на інші країни Європи. Зокрема, існує пряма загроза для країн Балтії.

Раніше також президент Чехії Петр Павел заявив, що якщо країна-агресорка Росія нападе на його державу, місцеві жителі будуть готові взяти в руки зброю. Він додав, що цивілізований світ повинен протистояти тим, хто наполягає на поступках РФ, замість того, щоб захищати свою честь.

Напередодні стало відомо, що у випадку поразки України, або стійкого припинення вогню, за якого країна-агресорка Росія відтягне значну частину своєї боєздатної армії і перекине її в інше місце, Європа ризикує стати об'єктом реальної загрози.

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Хто такий Юрій Костенко Юрій Іванович Костенко (нар. 12 червня 1951, Нова Ободівка, Вінницька область, УРСР) — український політик. Голова Української Народної Партії з грудня 1999 року. 1990–1994 — народний депутат України I скликання; Березень 1990 — жовтень 1992 року — заступник голови, з жовтня 1992 року — член Комісії з питань екології. Входив до Народної Ради. З жовтня 1992 року — Міністр охорони навколишнього природного середовища України. 1994–1995 — Народний депутат України II скликання, член Комісії з питань ядерної політики та безпеки. Член депутатської фракції НРУ. Колишній міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України. Був членом ради СБУ, членом Ради національної безпеки при Президентові України, членом Ради національної безпеки і оборони України з серпня 1996 по вересень 1998 року, членом Комісії з питань ядерної політики і екологічної безпеки при Президентові України з грудня 1997 по липень 2000року, членом Державної комісії з проведення в Україні адміністративної реформи з липня 1997 по липень 2001року. 4 жовтня 1997 року у Відні на сесії Генеральної конференції МАГАТЕ підписав від імені уряду України Конвенцію про безпеку поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим паливом. 1998–2002 — народний депутат України III скликання. (НРУ, № 5 в списку). Заступник голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки з липня 1998 року. Очолював тимчасову Комісію з питань розробки концепції національної безпеки, очолював спеціальну роботу депутатської групи з підготовки до ратифікації Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, брав участь у роботі тимчасової Комісії з розслідування дій посадових осіб під час ДКНС, очолював українську делегацію на переговорах з Росією з проблем ядерного роззброєння.

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