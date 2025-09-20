Під Москвою знайшли мертвим топпосадовця, пов'язаного з виробництвом 'Шахедів'

У Росії помер генеральний директор стратегічного підприємства, що виробляє деталі для "шахедів".

У Росії знайшли мертвим Олександра Тюніна / Колаж: Главред, фото: росЗМІ

У Московській області знайдено мертвим гендиректора Umatex Олександра Тюніна

Ймовірна причина смерті - самогубство

Компанія є монополістом у виробництві вуглецевого волокна для дронів Shahed

У Московській області знайшли мертвим генерального директора підприємства "Хімпромінжиніринг", яке працює під брендом Umatex Group, Олександра Тюніна. За попередніми даними, йдеться про самогубство. Про це пише прокремлівське агентство ТАСС з посиланням на інформацію оперативних служб.

Тіло бізнесмена виявили на узбіччі дороги біля його автомобіля неподалік від лісу. Поряд лежала мисливська рушниця та передсмертна записка. У ній Тюнін нібито пояснив свій вчинок "п'ятирічною депресією".

Олександр Тюнін очолював підприємство, яке має ключове значення для військово-промислового комплексу Росії. За даними видання "Мілітарний", "Хімпромінжиніринг" є єдиним у РФ виробником вуглецевого волокна й основним постачальником цього матеріалу для складання ударних дронів Shahed/"Герань". Зокрема, вуглеволокно використовується у виготовленні фюзеляжів безпілотників Shahed-136, що забезпечує їхню міцність при мінімальній вазі.

Компанія Umatex контролює близько 95% усього виробництва вуглецевого волокна в Росії, фактично утримуючи монополію на цю сферу.

Смерть Тюніна вже називають черговою у низці загадкових інцидентів, які зачіпають російських чиновників і топменеджерів. За підрахунками ЗМІ, це 35-й випадок нез’ясованої загибелі високопоставлених осіб у РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Дивні смерті в РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, у Росії звільнили міністра транспорту Романа Старовойта, проти якого раніше відкрили справу щодо будівництва захисних споруд у Курській області. За даними ЗМІ, причинами відставки могли бути транспортний колапс у російських аеропортах через атаки дронів та свідчення у справі про розкрадання коштів. Невдовзі після звільнення Старовойта знайшли мертвим у власному будинку в Одинцово.

Також 1 жовтня 2024 року у Підмосков’ї знайшли мертвим із вогнепальним пораненням у голову колишнього "міністра палива та енергетики ЛНР" Костянтина Завізєнова. Його тіло виявили на подвір’ї заміського будинку в Істринському районі.

Крім цього, у 2024 році на заводі "Купол" концерну "Алмаз-Антей" інженер Антон Горобець вчинив самогубство. У передсмертній записці він пояснив свій крок тим, що ракета, до створення якої він був причетний, влучила у житловий будинок у Харкові та вбила його бабусю.

Про персону: Олександр Тюнін Олександру Тюніну було 50 років. З 2001 по 2013 рік він очолював різні телекомунікаційні компанії в Росії, а у 2013 році став виконавчим директором великого холдингу з виробництва композиційних матеріалів. У 2016 році він обійняв посаду гендиректора АТ "НВК Хімпромінжиніринг", пізніше перейменованої в Umatex.

