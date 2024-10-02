У Підмосков'ї знайшли мертвого "ексміністра ЛНР": у Мережі дізналися подробиці

Напередодні смерті Завізєнов втік із займаної посади через те, що постійно ховав своїх колег.

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Поліція знайшла тіло "ексчиновника ЛНР" біля його маєтку / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, росЗМІ

1 жовтня у Мережі з'явилася інформація, що в Підмосков'ї знайшли тіло "колишнього міністра палива, енергетики та вугільної промисловості" так званої "ЛНР" Костянтина Завізєнова із вогнепальним пораненням у голову.

У повідомленні йдеться, що Завізєнова знайшли без ознак життя на ділянці у його заміському будинку в Істринському районі. Поліцейські, що прибули за місце події, знайшли у домі колишнього чиновника кілька мисливських рушниць.

За словами сина Завізєнова, батько напередодні смерті випивав алкогольні напої та розмовляв із ним, після чого планував поїхати на ночівлю у готель і вранці відправитись на полювання на Камчатку.

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Згодом з'явилась версія, що так званий "колишній міністр ЛНР" міг скоїти самогубство через розлучення із дружиною, яка викрила його на подвійному житті, або проблеми на роботі.

"Минулого року Костянтин Завізєнов буквально втік з посади "міністра ЛНР", близьким він розповідав, що втомився ховати колег (близько десяти осіб з ким він працював загинули за цей час) і під приводом догляду дружини йому вдалося звільнитися. Після цього він влаштувався у "Прорив" до Євгена Адамова і навіть керував якимсь проектом, але знову щось не задалося - Костянтина Завізєнова було звільнено", - пишуть у Мережі.

Хто такий Костянтин Завізєнов? Костянтин Завізенов - громадянин країни-агресора Росії, який працював в департаментах Міненерго Росії та в "Росенергоатомі". У серпні 2022 року його призначили "міністром з енергетики ЛНР", однак, за даними російських джерел, через рік він самостійно вирішив звільнитися з посади на підставі необхідності "догляду за дружиною".

Смерті та замахи на представників окупаційної влади так званої "ЛНР"

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях України чимало колаборантів, зрадників України та росіян, що погодились працювати у так званій адміністрації, чи силових структурах ворога піддавалися замахам, або загадково вмирали.

Так у листопаді 2023 року на одному з блокпостів в Кремінній загорівся УАЗ "Патріот", за кермом якого перебував "заступник начальника УУР МВС ЛНР" підполковник поліції Володимир Пахоленко. При цьому з ним же в машині був "т.в.о. заступника міністра МВС по ЛНР" підполковник поліції Олег Шумілов. Обидва були госпіталізовані.

Напередодні ГУР повідомило про те, що в результаті вибуху автомобіля був ліквідований так званий депутат так званої "вєрховного совєта лнр" від російської партії ЛДПР - Філіпоненка Михайла Юрійовича

У квітні 2024 року в окупованому Старобільську Луганської області було знищено колаборанта Валерія Чайку, який перейшов на бік російських окупантів у 2022 році після захоплення міста. Росіяни зробили його "заступником голови Центру з обслуговування освітніх організацій ЛНР".

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