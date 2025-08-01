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Народився в Одесі, був у базі "Миротворця": зірку серіалів знайдено мертвим у Москві

Віталій Кірсанов
1 серпня 2025, 16:48
3931
За кілька днів до трагедії Глотов перестав виходити на зв'язок із рідними.
У Москві виявили мертвим 60-річного актора Максима Глотова
У Москві виявили мертвим 60-річного актора Максима Глотова / колаж: Главред, фото: росЗМІ

Коротко:

  • Слідів насильницької смерті актора не виявлено
  • Незадовго до смерті Максим Глотов працював водієм

У Москві виявили мертвим 60-річного актора Максима Глотова - уродженця Одеси, який, незважаючи на своє походження, підтримував країну-агресора і гастролював в окупованому Криму. Актор став популярним завдяки ролям у серіалах "Раневська", "Утриманки" та "Скліфосовський". Про це повідомляє Telegram-канал Shot.

За інформацією джерела, тіло артиста було знайдено в його квартирі в Москві. Повідомляється, що за кілька днів до трагедії Глотов перестав виходити на зв'язок із рідними, з якими був у напружених стосунках. Сусіди і друзі викликали поліцію, щоб розкрити двері.

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За попередніми даними, слідів насильницької смерті не виявлено, а остаточну причину встановить судово-медична експертиза.

Колега Глотова, Євгенія Бордзиловська, підтвердила смерть артиста, пишуть росЗМІ.

За словами актриси, минулого тижня вони разом брали участь у кінофестивалі "Червоні вітрила" в "Артеку" в окупованому Криму. Приїхавши до Москви, Глотов перестав виходити на зв'язок, і друзі забили на сполох.

"Максим зник із радарів, три дні не виходив на зв'язок. Я йому дзвонила, писала: "Макс, ти де?" А у відповідь тиша, востаннє він був онлайн у понеділок", - повідомила Бордзиловська.

Максим Глотов народився 29 січня 1965 року в Одесі. Освіту здобув у Саратовській державній консерваторії. Артист багато грав у театрах, а став відомим завдяки ролям у таких проєктах, як "Утриманки", "Раневська", "Душогуби", "Оптимісти", "Форца", "Скліфосовський" та інших. Останні його ролі датовані 2023 роком.

Глотов потрапив також до бази сайту "Миротворець" за виступи в окупованому Криму.

Відомо, що незадовго до смерті Глотов працював водієм. Батьки Глотова і його брат живуть в Одесі, з дружиною він давно розлучений.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, у віці 70-ти років у Ялті помер режисер "Майстра і Маргарити". Кінорежисер Юрій Кара в останні роки жив в окупованому Криму.

Також нещодавно, на жаль, помер знаменитий норвезький лижник. Гренвольд став бронзовим призером у скікросі серед чоловіків на зимовій Олімпіаді 2010 року, а також раніше був членом національної збірної з гірськолижного спорту.

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