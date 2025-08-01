Народився в Одесі, був у базі "Миротворця": зірку серіалів знайдено мертвим у Москві

Коротко:
- Слідів насильницької смерті актора не виявлено
- Незадовго до смерті Максим Глотов працював водієм
У Москві виявили мертвим 60-річного актора Максима Глотова - уродженця Одеси, який, незважаючи на своє походження, підтримував країну-агресора і гастролював в окупованому Криму. Актор став популярним завдяки ролям у серіалах "Раневська", "Утриманки" та "Скліфосовський". Про це повідомляє Telegram-канал Shot.
За інформацією джерела, тіло артиста було знайдено в його квартирі в Москві. Повідомляється, що за кілька днів до трагедії Глотов перестав виходити на зв'язок із рідними, з якими був у напружених стосунках. Сусіди і друзі викликали поліцію, щоб розкрити двері.
За попередніми даними, слідів насильницької смерті не виявлено, а остаточну причину встановить судово-медична експертиза.
Колега Глотова, Євгенія Бордзиловська, підтвердила смерть артиста, пишуть росЗМІ.
За словами актриси, минулого тижня вони разом брали участь у кінофестивалі "Червоні вітрила" в "Артеку" в окупованому Криму. Приїхавши до Москви, Глотов перестав виходити на зв'язок, і друзі забили на сполох.
"Максим зник із радарів, три дні не виходив на зв'язок. Я йому дзвонила, писала: "Макс, ти де?" А у відповідь тиша, востаннє він був онлайн у понеділок", - повідомила Бордзиловська.
Максим Глотов народився 29 січня 1965 року в Одесі. Освіту здобув у Саратовській державній консерваторії. Артист багато грав у театрах, а став відомим завдяки ролям у таких проєктах, як "Утриманки", "Раневська", "Душогуби", "Оптимісти", "Форца", "Скліфосовський" та інших. Останні його ролі датовані 2023 роком.
Глотов потрапив також до бази сайту "Миротворець" за виступи в окупованому Криму.
Відомо, що незадовго до смерті Глотов працював водієм. Батьки Глотова і його брат живуть в Одесі, з дружиною він давно розлучений.
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