"Так більше не можу": у РФ застрелився інженер, ракета якого вбила його бабусю

На заводі "Купол" у Росії інженер вчинив самогубство. За інформацією російських пабліків, там почалася перевірка Слідчого комітету РФ. Про це повідомив російський інформаційний ресурс "Новая Великая Россия", пише Фокус.
Співробітник заводу "Купол" концерну "Алмаз-Антей" застрелився, бо російська ракета влучила по житловому будинку в Харкові, де жила його рідна бабуся. Він написав передсмертну записку.
Тіло самогубця знайшов його друг, який занепокоївся відсутністю колеги на роботі. У нагрудній кишені в нього було знайдено послання зі словами:
"Я, Горобець Антон Ігорович, працював інженером Головного системного конструкторського бюро концерну ППО "Алмаз-Антей" імені академіка О.О. Расплетіна. Кілька днів тому ракета, до якої я доклав руку, прилетіла в Харків до будинку, де жила моя бабуся по лінії мами, вона померла. Я не зміг із цим жити. Те, що зараз відбувається - жах і кошмар. Більше в ньому брати участь я відмовляюся, але й бабусю вже не повернеш. Вибачте мене, будь ласка, але я - так більше не можу", - написав Горобець.
У РосЗМІ повідомляють, що на підприємстві вже розпочали перевірку співробітники Слідчого комітету РФ і, звичайно ж, вони вважають, що це було вбивство. В офіційних джерелах цю ситуацію не коментують.
Ситуація в Росії
Як повідомляв Главред, у Росії збільшилася кількість нападів на військкомати і подібні установи на території країни. Деяких організаторів пожеж і нападів звинуватили в тероризмі і зраді держави. Про це розповіли у звіті Міністерства оборони Великої Британії.
Також, черговою ціллю Служби безпеки України став Нафтопереробний завод у російському Туапсе. Там сталася потужна пожежа. За даними джерел, безпілотники Служби безпеки атакували цей важливий для ворога об'єкт.
Трохи згодом, російський нафтопереробний завод у Туапсе вимушено зупинив роботу. Один із найстаріших заводів Росії не зможе працювати до кінця лютого-початку березня після удару безпілотників.
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