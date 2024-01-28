"Так більше не можу": у РФ застрелився інженер, ракета якого вбила його бабусю

На російському заводі ППО співробітник скоїв самогубство.

https://glavred.net/ukraine/tak-bolshe-ne-mogu-v-rf-zastrelilsya-inzhener-raketa-kotorogo-ubila-ego-babushku-10536809.html Посилання скопійоване

У РФ застрелився інженер, ракета якого вбила його бабусю / колаж: Главред, фото: РосЗМІ, скріншот

На заводі "Купол" у Росії інженер вчинив самогубство. За інформацією російських пабліків, там почалася перевірка Слідчого комітету РФ. Про це повідомив російський інформаційний ресурс "Новая Великая Россия", пише Фокус.

Співробітник заводу "Купол" концерну "Алмаз-Антей" застрелився, бо російська ракета влучила по житловому будинку в Харкові, де жила його рідна бабуся. Він написав передсмертну записку.

Тіло самогубця знайшов його друг, який занепокоївся відсутністю колеги на роботі. У нагрудній кишені в нього було знайдено послання зі словами:

відео дня

"Я, Горобець Антон Ігорович, працював інженером Головного системного конструкторського бюро концерну ППО "Алмаз-Антей" імені академіка О.О. Расплетіна. Кілька днів тому ракета, до якої я доклав руку, прилетіла в Харків до будинку, де жила моя бабуся по лінії мами, вона померла. Я не зміг із цим жити. Те, що зараз відбувається - жах і кошмар. Більше в ньому брати участь я відмовляюся, але й бабусю вже не повернеш. Вибачте мене, будь ласка, але я - так більше не можу", - написав Горобець.

У РФ вчинив самогубство через війну співробітник заводу / скріншот

У РосЗМІ повідомляють, що на підприємстві вже розпочали перевірку співробітники Слідчого комітету РФ і, звичайно ж, вони вважають, що це було вбивство. В офіційних джерелах цю ситуацію не коментують.

У РФ застрелився співробітник заводу / скріншот

Ситуація в Росії

Як повідомляв Главред, у Росії збільшилася кількість нападів на військкомати і подібні установи на території країни. Деяких організаторів пожеж і нападів звинуватили в тероризмі і зраді держави. Про це розповіли у звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Також, черговою ціллю Служби безпеки України став Нафтопереробний завод у російському Туапсе. Там сталася потужна пожежа. За даними джерел, безпілотники Служби безпеки атакували цей важливий для ворога об'єкт.

Трохи згодом, російський нафтопереробний завод у Туапсе вимушено зупинив роботу. Один із найстаріших заводів Росії не зможе працювати до кінця лютого-початку березня після удару безпілотників.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.