Під Брянськом розстріляли авто прикордонників РФ разом з підполковником ФСБ

Невідомі розстріляли автомобіль прикордонного управління РФ в Брянській області.

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У Брянській області розстріляли підполковника ФСБ в авто / Колаж: Главред, Фото: ua.depositphotos.com, myntransportblog.files.wordpress.com

У прикордонному з Україною селі в Брянській області розстріляли авто прикордонної служби РФ, в результаті чого ліквідовано старшого офіцера ФСБ.

Авто російських прикордонників розстріляли 9 листопада на околиці села Улица, в результаті чого був знищений підполковник ФСБ, повідомляє Telegram-канал Baza.

"Невідомі розстріляли автомобіль прикордонного управління в Брянській області. В результаті нападу загинув підполковник ФСБ", - дізналися журналісти.

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В результаті обстрілу авто УАЗ Patriot ФСБ смертельні поранення отримав заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення, підполковник Сергій Шатий.

"Близько 4 години дня невідомі відкрили вогонь з автоматичної зброї, після чого зникли", - уточнюється в повідомленні.

Повідомлення про розстріл авто ФСБ / скріншот

Як повідомлялося раніше, стали відомі подробиці потужних вибухів і пожежі, які сталися в одній з військових частин в Брянській області.

Зокрема, в результаті вибухів на території військової частини утворилася величезна воронка. Крім того, навколо розкидана пошкоджена важка військова техніка РФ, яка постраждала внаслідок вибухів.

Раніше повідомлялося про те, що в Брянську БПЛА влучив у найбільший завод мікроелектроніки РФ. За даними місцевих жителів, вибух було чути в районі заводу, який виробляє мікроелектроніку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Брянську вночі гриміли вибухи. За словами очевидців, вибухи пов'язані з атакою дронів.

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