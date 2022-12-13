Гігантська воронка і розкурочена техніка: деталі прильоту у військову частину під Брянськом

В результаті вибухів на території військової частини утворилася величезна воронка, а навколо розкидана пошкоджена важка військова техніка РФ.

У в / ч в Брянській області прогриміли потужні вибухи / Скріншот

Стали відомі подробиці потужних вибухів і пожежі, які сталися в одній з військових частин в Брянській області.

В Мережі опубліковано відео наслідків "бавовни", яка сталася в одному з місць дислокації окупантів РФ.

Зокрема, в результаті вибухів на території військової частини утворилася величезна воронка.

Крім того, навколо розкидана пошкоджена важка військова техніка РФ, яка постраждала внаслідок вибухів.

Автор відео стверджує, що в результаті вибухів постраждала будівля казарми, яка розташована в частині.

"Ось наслідки нічного прильоту... осколки розлетілися", - говорить автор відео.

/ Скріншот

Потужна "бавовна" в Брянській області

Раніше повідомлялося, що в Брянській області РФ в ніч на 13 грудня прогриміли потужні вибухи відразу в декількох населених пунктах.

Про "бавовну" в місті Клинці на Брянщині повідомляє Російська служба Радіо Свобода.

За повідомленнями місцевих жителів, є ймовірність того, що в результаті вибухів сталася пожежа у військовій частині.

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