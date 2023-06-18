Горить військовий госпіталь: у Брянську спалахнула потужна пожежа

У російському Брянську горить військовий госпіталь, який росіяни будують для "ветеранів".

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У Брянську горить військовий госпіталь / Колаж: Главред, фото: Telegram

У Росії не припиняються пожежі. Цього разу у вогні Брянськ. Там 18 червня спалахнув військовий госпіталь. Відео вже розлетілося в Мережі.

Російські пропагандисти повідомляють, що у Володарському районі міста загорівся госпіталь, який будують для ветеранів.

У Мережі вже з'явилися фото і відео. На кадрах видно величезний стовп диму. Цей дим видно в декількох районах міста.

відео дня

Дивіться відео про пожежу в Брянську:

У Брянську горить військовий госпіталь / фото: скріншот

Пізніше в РФ заявили, що вогонь нібито вдалося локалізувати.

Як повідомляв Главред, в ніч на 15 червня в російському Краснодарі було голосно - в місті прозвучали потужні вибухи. Їхні звуки чули в кожному районі міста, у деяких жителів в квартирах навіть затремтіли вікна.

26 травня в центрі міста Краснодар в РФ також прогриміли два гучні вибухи. Російські пропагандистські ЗМІ писали про те, що місто було атаковане безпілотниками.

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