УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Горить військовий госпіталь: у Брянську спалахнула потужна пожежа

Ангеліна Підвисоцька
18 червня 2023, 17:16 оновлено 18 червня, 17:17
726
У російському Брянську горить військовий госпіталь, який росіяни будують для "ветеранів".
пожежа в Брянську
У Брянську горить військовий госпіталь / Колаж: Главред, фото: Telegram

У Росії не припиняються пожежі. Цього разу у вогні Брянськ. Там 18 червня спалахнув військовий госпіталь. Відео вже розлетілося в Мережі.

Російські пропагандисти повідомляють, що у Володарському районі міста загорівся госпіталь, який будують для ветеранів.

У Мережі вже з'явилися фото і відео. На кадрах видно величезний стовп диму. Цей дим видно в декількох районах міста.

відео дня

Дивіться відео про пожежу в Брянську:

пожежа в Брянську
У Брянську горить військовий госпіталь / фото: скріншот

Пізніше в РФ заявили, що вогонь нібито вдалося локалізувати.

Як повідомляв Главред, в ніч на 15 червня в російському Краснодарі було голосно - в місті прозвучали потужні вибухи. Їхні звуки чули в кожному районі міста, у деяких жителів в квартирах навіть затремтіли вікна.

26 травня в центрі міста Краснодар в РФ також прогриміли два гучні вибухи. Російські пропагандистські ЗМІ писали про те, що місто було атаковане безпілотниками.

Інші новини:

війна в Україні Брянск вторгнення Росії пожежа Брянська область
Реклама

Головне за день

Війна ПВК Вагнера з Шойгу: експерт назвав друзів Пригожина в міноборони РФ

Війна ПВК Вагнера з Шойгу: експерт назвав друзів Пригожина в міноборони РФ

18:52 Світ
РФ видає крах за перемогу: Кулеба розніс маячню Пєскова щодо "демілітаризації" України

РФ видає крах за перемогу: Кулеба розніс маячню Пєскова щодо "демілітаризації" України

15:56 Україна
Втік з лікарні, щоб знайти кохану: зворушлива історія порятунку подружжя

Втік з лікарні, щоб знайти кохану: зворушлива історія порятунку подружжя

15:30 Україна
Всі головні новини

Останні новини

18:52

Війна ПВК Вагнера з Шойгу: експерт назвав друзів Пригожина в міноборони РФ

18:34

Нещодавно одружився і був єдиним сином: росіяни вбили військового медикаВідео

18:34

Як правильно – військовий чи воєнний: Авраменко розклав все по поличкахВідео

18:27

"Син, народжений серцем": Мірошнченко вперше показала прийомного сина

17:50

Мобілізація студента або аспіранта: юрист назвав головну умову

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:16

Горить військовий госпіталь: у Брянську спалахнула потужна пожежаВідео

16:51

Загроза удару з півночі: РФ стягнула до Білорусі техніки на дві дивізії — ТукаВідео

16:43

В Україні зросли ціни на основні продукти: як сильно і що сталося

16:18

Що спочатку кладуть в зелений борщ – щавель чи яйця: несподівана відповідь здивує наповалВідео

Реклама
15:59

Анастасія Волочкова зібралася заміж за ловеласа і любителя бабусь Шаляпіна

15:56

РФ видає крах за перемогу: Кулеба розніс маячню Пєскова щодо "демілітаризації" України

15:30

Втік з лікарні, щоб знайти кохану: зворушлива історія порятунку подружжя

14:57

Гороскоп на завтра 19 червня 2023: Близнюкам - ніякого алкоголю, Козерогам - райВідео

14:36

"Травма голови та кома" : у ФРН висміяли фейк РФ про "поранення" Буданова

14:23

Абрамович не хоче передавати Україні гроші від продажу "Челсі" - The Daily MailВідео

14:06

Окупанти заявили, що ЗСУ взяли під оперативний контроль П'ятихатки на Запоріжжі

13:53

"Капець, Льоша. Ти облажався": Каменських прокоментувала вступ Потапа в ТрОВідео

13:48

"Як Лоліта": Кіркоров, який перекроїв себе до невпізнання, почав лякати людейВідео

13:43

Контрнаступу ЗСУ поки не буде: у розвідці Естонії назвали причину і терміни

13:26

"Типове шахрайство": в ОП різко відповіли на зустріч Путіна з лідерами Африки

Реклама
13:25

Стало відомо, де перебувала "екс-ВІА Гра" Мейхер, яка одружена з росіяниномВідео

12:53

ЗСУ за два тижні просунулися на Авдіївському напрямку на понад кілометр

12:47

"А, а, а де він?": Путін в припадку заїкання видав фейк про ЗалужногоВідео

12:22

Дженніфер Лопес зробила собі кардинально новий імідж: що змінилося

12:18

Z-патріоти накинулися на Путіна через "мирні договори" з УкраїноюВідео

12:13

"Відправив туди торт з фекалій": Остапчук виправдався за вечірку для росіян

11:52

Запаху старості можна сказати "прощавай": як зробити, щоб в шафі приємно пахлоВідео

11:45

ЗСУ досягли успіху в наступі, РФ зазнає великих втрат – британська розвідка

11:35

"Треба їхати на танках": в РФ розплювалися жовчю через недопуск до ОлімпіадиВідео

11:21

"Ракети можуть долетіти і до Лісабона": посол України закликав Захід розширити допомогу ЗСУ

10:45

Вражаючий результат: жінка розповіла про забутий метод боротьби з бур'янамиВідео

10:44

У Сердючки оцінили скандал з концертом у Греції під конферансом ОстапчукаВідео

10:38

Грошовий гороскоп на тиждень з 12 по 18 червня: кому судилося розбагатітиВідео

10:05

"Викинули на звалище історії": Путін поскаржився, що Україна ігнорує його "мирний план"Відео

10:01

За що в Україні можуть "заморозити" пенсії: чому і як розблокувати картуВідео

09:14

Це війна на виснаження: що означає заява генсека НАТОПогляд

09:07

Потужна "бавовна" під Генічеськом: склад БК окупантів детонував кілька годинВідео

08:57

Гороскоп на тиждень 19 - 25 червня: на кого чекає фантастичний часВідео

08:55

Російські війська змінюють тактику, але не стали швидше міркувати - NYTВідео

08:31

Працюють до 16 годин: Україна може отримати дрони від Португалії - Defence NewsВідео

Реклама
07:40

Після Києва африканська делегація відвідала РФ: про що говорили з Путіним

06:20

Путін деградує зі страшною швидкістюПогляд

04:00

Жінка мила волосся лише водою протягом трьох місяців: результат вражаєВідео

04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 18 червняВідео

03:10

Путін натякає на переговори: есперт пояснив для чого потрібні "санітарні зони"Відео

02:05

Навіщо в борщ додають старе сало: хитрий фокус здивує несподіваним результатом

01:35

У РФ є третя сила, що хоче зупинити божевілля, яке розпочав Путін – ТукаВідео

17 червня, субота
23:45

У Повітряних силах відреагували на маячню Путіна про "знищення" ЗРК PatriotВідео

23:15

"Того дня я також померла": мати "Да Вінчі" розповіла, як дізналась про загибель синаВідео

22:43

Путін готується до масштабної хімічної атаки у Криму: окупанти отримали вказівки

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Персони
Володимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти