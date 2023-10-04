"Довбає нормально" : у Бєлгороді та Брянську вночі лунали вибухи

Місцеві жителі заявили про атаку дронів.

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У РФ прогриміли вибухи минулої ночі / Колаж: Главред, фото: скріншот

У ніч на 4 жовтня в російських Брянську та Бєлгороді було чути вибухи. Місцева влада заявила про роботу ППО.

За словами очевидців, в обох містах вибухи пов'язані з атакою дронів, їхній тип і кількість невідомі, передає Telegram-канал ASTRA.

Місцеві жителі пишуть, що вибухи були такими гучними, що всі прокинулися:

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"Довбає нормально";

"Ми прокинулися, дуже голосно";

"Грюкає";

"Володарка, голосно".

"Над Бєлгородом і Бєлгородським районом працює наша система ППО — збиті повітряні цілі. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі", - йдеться у повідомленні губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

За попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає.

У Мережі публікують кадри нічної "бавовни" - дивіться відео:

Як повідомляв Главред, 7 вересня губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив про атаку безпілотником на промисловий об'єкт в Брянську, Міністерство оборони Росії стверджувало, що один з двох безпілотників був знищений в повітрі.

Раніше в РФ прогримів вибух на заводі з виробництва "Іскандерів". Спочатку була версія, що Воткінський завод атакував дрон. Потім з'ясувалося, що до вибуху призвела детонація виробу в бронекапсулі.

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