"Довбає нормально" : у Бєлгороді та Брянську вночі лунали вибухи

У ніч на 4 жовтня в російських Брянську та Бєлгороді було чути вибухи. Місцева влада заявила про роботу ППО.
За словами очевидців, в обох містах вибухи пов'язані з атакою дронів, їхній тип і кількість невідомі, передає Telegram-канал ASTRA.
Місцеві жителі пишуть, що вибухи були такими гучними, що всі прокинулися:
- "Довбає нормально";
- "Ми прокинулися, дуже голосно";
- "Грюкає";
- "Володарка, голосно".
"Над Бєлгородом і Бєлгородським районом працює наша система ППО — збиті повітряні цілі. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі", - йдеться у повідомленні губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.
За попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає.
У Мережі публікують кадри нічної "бавовни" - дивіться відео:
Як повідомляв Главред, 7 вересня губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив про атаку безпілотником на промисловий об'єкт в Брянську, Міністерство оборони Росії стверджувало, що один з двох безпілотників був знищений в повітрі.
Раніше в РФ прогримів вибух на заводі з виробництва "Іскандерів". Спочатку була версія, що Воткінський завод атакував дрон. Потім з'ясувалося, що до вибуху призвела детонація виробу в бронекапсулі.
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