Республіки у Білгороді, Курську і Брянську стануть поясом безпеки - Ягун

Україна змушена створити на кордоні з країною-агресором Росією буферну зону протяжністю 50-100 кілометрів, вважає генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

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Україні для безпеки потрібні три Республіки на кордоні з Росією - Ягун / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Агресор Росія могла б уникнути залучення Бєлгородської області до активних бойових дій, проте жахає звідти мирних жителів Харківщини та Сумщини. Україна, щоб захиститися, змушена створити пояс безпеки протяжністю 50-100 кілометрів уздовж кордону з РФ. Бєлгородська, Курська і Брянська республіки стануть буферною зоною для захисту українських кордонів. Про це заявив колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Бєлгородська область вже є територією активних бойових дії, оскільки знаходиться близько до Харкова. Окупанти звідти обстрілюють мирних жителів Харківської та Сумської областей. Україні доводиться відповідати на такі агресивні дії.

"Відстань від Харкова до Білгорода є мінімальною, тому Білгородська область вже є зоною бойових дій. Втім, вони самі покликали до себе біду. Могли б уникати конфлікту через ризик того, що вогонь може перекинутися на їхню територію. Замість цього росіяни з прикордонної області постійно жахають мирні населені пункти Харківщини та Сумщини. Україна не може просто так за цим спостерігати і або вогневим методом, або ліквідацією бойових точок змушена реагувати на небезпеку", - зазначив Ягун.

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За його словами, у Києва немає інших варіантів, окрім як працювати над поясом безпеки вздовж кордону з РФ. Буферною зоною між Україною і Росією можуть стати майбутні Бєлгородська, Брянська і Курська народні республіки.

"Україна не має іншого шляху, крім створення поясу безпеки довжиною від 50 до 100 кілометрів вздовж нашого кордону, або знищення Росії як держави. Нам треба виживати. Створення Білгородської народної республіки, Брянської народної республіки, Курської народної республіки – це і стане нашою зоною безпеки.", - підкреслив Віктор Ягун.

Операція добровольців Росії у Білгородській області

У Мережі 22 травня були опубліковані заяви Російського добровольчого корпусу і Легіону Свобода Росії, згідно з якими загони почали військову операцію зі звільнення Білгородської області.

Військові виконували завдання на КПП Грайворон і в декількох населених пунктах регіону. Вони завдавали ударів по окупантах РФ.

У військовій розвідці Міноборони України вважають, що добровольці Росії проводять роботу над демілітаризацією Бєлгородської області і створенню смуги безпеки, щоб відсунути окупаційні війська РФ від українського кордону.

У рейді беруть участь тільки громадяни Росії.

У Міноборони окупантів РФ 23 травня повідомили про нібито "знищення" сил і засобів добровольців у Білгородській області. У відповідь Російський добровольчий корпус попередив окупантів Росії про новий удар.

Дивіться відео, в якому Віктор Ягун розповів, як добровольці Росії можуть дійти до Білгорода:

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