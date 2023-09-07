У Брянську БПЛА влучив у найбільший завод мікроелектроніки РФ: спалахнула пожежа

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив про атаку безпілотником на промисловий об'єкт у Брянську, Міністерство оборони Росії стверджує, що один із двох безпілотників було знищено в повітрі.
Богомаз у своєму Telegram повідомив, що нібито українці "за допомогою БПЛА" здійснили атаку "на промисловий об'єкт міста Брянська".
"У результаті сталося загоряння адміністративної будівлі. Постраждалих немає. На місці працюють пожежні розрахунки, оперативні та екстрені служби, повідомив російський губернатор",- зазначив пропагандист.
У свою чергу Міноборони Росії у Telegram заявило, що ввечері 7 вересня "черговими засобами ППО над Брянськом перехоплено два безпілотні літальні апарати, один із яких знищено в повітрі".
За даними місцевих жителів, вибух було чути в районі заводу "Кремній Ел", який виробляє мікроелектроніку.
Дивіться відео про те, як у Брянську загорівся завод:
Нагадаємо, що у РФ поскаржилися на атаку дронів в Московській та Курській областях. Мер Москви заявив, що поруч з Люберцями був збитий дрон. Губернатор Курської області заявив про атаку БПЛА. За його словами, вранці дрон атакував Курчатов.
У РФ прогримів вибух на заводі з виробництва "Іскандерів". Спочатку була версія, що Воткінський завод атакував дрон. Потім з'ясувалося, що до вибуху призвела детонація виробу в бронекапсулі.
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