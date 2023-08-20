Пентагон планує поповнити запаси зброї для ЗСУ: західні ЗМІ назвали терміни

ЗСУ використовують БПЛА, розширюючи радіус дії, в очікуванні поставки більш просунутих озброєнь.

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Пентагон дасть ЗСУ нове озброєння / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Вікіпедія

Міноборони США очікує початку зими, щоб поповнити запаси зброї для Збройних сил України, розповів співрозмовник The Washington Post, знайомий з ситуацією.

Співрозмовник розповів, що Пентагон планує наростити виробництво боєприпасів, сподіваючись на зниження інтенсивності боїв, передає Радіо Свобода.

При цьому наголошується, що російська армія теж може скористатися можливою перервою для переозброєння і зведення оборонних рубежів.

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У свою чергу, радник міністра оборони України Юрій Сак в інтерв'ю The Washington Post звернув увагу на відсутність в армії винищувачів F-16. Тому, за словами Сака, Збройним силам України доводиться використовувати безпілотники, щоб розширити радіус дії в очікуванні поставки більш просунутих озброєнь.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ потужно йдуть вперед на двох напрямках. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на фронті.

Нагадаємо, Олександр Коваленко заявив про те, що ЗСУ зможуть перерізати "коридор" РФ до Криму. Військовий експерт також прокоментував перспективи звільнення Херсонщини та Запоріжжя, а також виходу ЗСУ на узбережжя Азовського моря. "Робити прогнози-невдячна справа. Я вірю в те, що до кінця 2023 року ми вийдемо на узбережжя Азовського моря. Така надія є", - додав Коваленко.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ йдуть вперед незважаючи на наполегливі бої. Підрозділи Збройних сил України За останній тиждень успішно просуваються на південному напрямку, розповіли в британській розвідці.

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