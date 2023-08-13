ЗСУ зустріли ворога шквальним вогнем: на територію України намагалася вдертися ДРГ

Шквальний вогонь наших оборонців змусив противника забрати поранених та відступити за державний кордон України.

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На територію України намагалася вдертися російська ДРГ / Колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр

У суботу, 12 серпня, поблизу українсько-російського кордону на Сумщині воїни ЗСУ виявили російську диверсійно-розвідувальну групу.

Як розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв у Telegram, подія сталася у зоні відповідальності Північного стратегічного угрупування військ, неподалік одного з сіл Зноб-Новгородської територіальної громади.

"Візуально та акустично спостерігаючи десять озброєних осіб, українські військовослужбовці вступили в стрілецький бій. На допомогу нашим воїнам на місце події вирушили протидиверсійні резерви від Національної гвардії та прикордонної застави з розрахунками БПЛА", - розповів Наєв.

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Він зазначив, що шквальний вогонь наших оборонців змусив противника забрати поранених та відступити за державний кордон України.

"Відхід диверсійно-розвідувальних сил противник прикривав мінометами 120-мм калібру. Завдяки вмілим та вчасним діям українські захисники зупинили чергову спробу ворога вдертися на територію нашої країни", - підсумував Наєв.

Як повідомляв Главред, раніше у Сумській області недалеко від кордону російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла шістьох українських лісівників. Працівники лісгоспу їхали в службовому бусику, щоб виконати завдання по роботі, але на їхньому шляху трапилася ворожа ДРГ. Російські окупанти розстріляли лісівників впритул. Наймолодшому із загиблих був 31 рік, найстаршому – 50.

Також раніше Оперативне командування "Північ" повідомило про намагання російської армії проникнути на територію Сумської області. Окупанти здійснили черговий терористичний акт по відношенню до місцевого населення Сумської області. Є жертви та поранені.

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