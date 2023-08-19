ЗСУ потужно йдуть вперед на двох напрямках: на півдні "перемололи" сотні окупантів

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на фронті.

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ЗСУ просуваються вперед на фронті / Колаж: Главред, Фото: 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого, 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника і один по ворожому зенітно-ракетному комплексу (ЗРК), повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, три пункти управління і три засоби протиповітряної оборони (ППО) росіян, йдеться в повідомленні Генштабу в Facebook.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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Ситуація на Таврійському напрямку

Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби на Таврійському напрямку виконали 1402 вогневі завдання, повідомив командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ Таврія Олександр Тарнавський у суботу ввечері.

"Втрати ворога вбитими і пораненими склали 233 людини (загиблі – 58, поранені - 175)", - написав він в Telegram.

Крім того, він поінформував про знищення 17 одиниць військової техніки противника.

Зокрема:

один танк;

три ББМ;

шість артилерійських систем і мінометів;

один БпЛА;

шість одиниць автомобільної та п'ять спеціальної техніки.

До того ж, за добу ліквідовано три склади боєприпасів ворога.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ йдуть вперед незважаючи на запеклі бої. Підрозділи Збройних сил України за останній тиждень успішно просуваються на південному напрямку, розповіли в британській розвідці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що союзники готують Україну до нового контрнаступу. Захід зміцнює військову промисловість напередодні ймовірної перспективи затяжної війни на виснаження.

Раніше Олександр Коваленко заявив про те, що ЗСУ зможуть перерізати "коридор" РФ до Криму. Військовий експерт також прокоментував перспективи звільнення Херсонщини та Запоріжжя, а також виходу ЗСУ на узбережжя Азовського моря. "Робити прогнози - невдячна справа. Я вірю в те, що до кінця 2023 року ми вийдемо на узбережжя Азовського моря. Така надія є", - додав Коваленко.

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