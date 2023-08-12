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"Десятки вбитих і поранених окупантів": у Криму відпрацювало 17 БПЛА - ЗМІ

Аліна Дембіцька
12 серпня 2023, 23:12 оновлено 12 серпня, 23:46
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Військова контррозвідка СБУ потужно вдарила по логістичнній базі російських військ неподалік Євпаторії.
Крым
У Криму відпрацювало 17 БПЛА / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Під час атаки безпілотників на Кримський півострів, яка відбулася у ніч на 12 серпня, десятки окупантів було ліквідовано та поранено.

Як пише УНІАН із посиланням на джерело у СБУ, нічну "бавовну" росіянам організувала Служба безпеки України.

Зазначається, що військова контррозвідка СБУ потужно вдарила по логістичнній базі російських військ неподалік Євпаторії.

відео дня

Відомо, що по наметовому містечку окупантів, стоянкам автомобільної техніки та паливозаправникам відпрацювали 17 дронів.

"Наразі точний масштаб пошкоджень уточнюється. Але, за попередніми даними, мова йде про десятки вбитих і поранених окупантів та безліч пошкодженої техніки", - наголосив співрозмовник УНІАН.

"Бавовна" у Криму

В тимчасово окупованому Криму у районі Феодосії та Новоозерному в ніч на 12 серпня лунали вибухи. Російські окупанти заявили про атаку безпілотників. На Кримському мосту було зупинено рух.

Вибух у Новоозерному був потужним. У Мережі його охарактеризували так: "був кінець світу". Вибух біля Феодосії також був досить сильним. У Мережі пишуть, що "полетіло кілька ракет" в райні Чауду.

Війська РФ в Криму злякалися морських дронів. Загарбники намагаються зміцнити свої позиції в Криму і вчаться протидіяти диверсіям.

"Росіяни намагаються облаштувати більше позицій у тимчасово окупованому Криму. Також ворог проводить заходи з протидиверсійної боротьби. Особливо такі заходи стосуються пунктів базування флоту", - повідомили на медійному майданчику Сил оборони України.

Як зазначив колишній глава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж, якщо ЗСУ зруйнують всі мости, які з'єднують Крим з Україною, в результаті чого Кримський півострів перетвориться на острів, окупанти агресора Росії не зможуть відновити свою військову логістику на захопленому півдні. У поромної переправи низька пропускна здатність, а далекобійні ракети і безпілотники, які охоплюють майже всю акваторію Чорного моря, уражатимуть будь-які кораблі.

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