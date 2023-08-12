"Десятки вбитих і поранених окупантів": у Криму відпрацювало 17 БПЛА - ЗМІ

Військова контррозвідка СБУ потужно вдарила по логістичнній базі російських військ неподалік Євпаторії.

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У Криму відпрацювало 17 БПЛА / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Під час атаки безпілотників на Кримський півострів, яка відбулася у ніч на 12 серпня, десятки окупантів було ліквідовано та поранено.

Як пише УНІАН із посиланням на джерело у СБУ, нічну "бавовну" росіянам організувала Служба безпеки України.

Зазначається, що військова контррозвідка СБУ потужно вдарила по логістичнній базі російських військ неподалік Євпаторії.

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Відомо, що по наметовому містечку окупантів, стоянкам автомобільної техніки та паливозаправникам відпрацювали 17 дронів.

"Наразі точний масштаб пошкоджень уточнюється. Але, за попередніми даними, мова йде про десятки вбитих і поранених окупантів та безліч пошкодженої техніки", - наголосив співрозмовник УНІАН.

"Бавовна" у Криму

В тимчасово окупованому Криму у районі Феодосії та Новоозерному в ніч на 12 серпня лунали вибухи. Російські окупанти заявили про атаку безпілотників. На Кримському мосту було зупинено рух.

Вибух у Новоозерному був потужним. У Мережі його охарактеризували так: "був кінець світу". Вибух біля Феодосії також був досить сильним. У Мережі пишуть, що "полетіло кілька ракет" в райні Чауду.

Війська РФ в Криму злякалися морських дронів. Загарбники намагаються зміцнити свої позиції в Криму і вчаться протидіяти диверсіям.

"Росіяни намагаються облаштувати більше позицій у тимчасово окупованому Криму. Також ворог проводить заходи з протидиверсійної боротьби. Особливо такі заходи стосуються пунктів базування флоту", - повідомили на медійному майданчику Сил оборони України.

Як зазначив колишній глава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж, якщо ЗСУ зруйнують всі мости, які з'єднують Крим з Україною, в результаті чого Кримський півострів перетвориться на острів, окупанти агресора Росії не зможуть відновити свою військову логістику на захопленому півдні. У поромної переправи низька пропускна здатність, а далекобійні ракети і безпілотники, які охоплюють майже всю акваторію Чорного моря, уражатимуть будь-які кораблі.

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