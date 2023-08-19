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ЗСУ йдуть вперед попри запеклі бої: у розвідці Британії назвали напрямок

Олексій Тесля
19 серпня 2023, 11:35 оновлено 19 серпня, 11:44
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На Харківщині російські війська продовжували пробні атаки, але не досягли значних успіхів.
ЗСУ, війна в Україні
ЗСУ просуваються на півдні / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого

Підрозділи Збройних сил України за останній тиждень успішно просуваються на південному напрямку, розповіли в британській розвідці.

При цьому протягом останнього тижня велика частина лінії фронту в Україні залишалася практично незмінною, йдеться в повідомленні, опублікованому у соцмережі Х Міноборони Великобританії.

"Однак на півдні українські війська продовжили просування вздовж річки Мокрі Яли, утримуючи село Урожайне, незважаючи на запеклий опір росіян", - уточнили британські військові аналітики.

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Разом з тим у звіті вказується, що в районі Куп'янська Харківської області російські війська продовжували пробні атаки, але не досягли значних успіхів.

"По всьому фронту обидві сторони стикаються зі схожими проблемами: намагаються розгромити добре укріплені сили, маючи при цьому обмежені сили, які не можуть почати нові атаки", - додали в британській розвідці.

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Публікація британської розвідки / @DefenceHQ

Контрнаступ ЗСУ

Раніше повідомлялося про вирішальну фазу контрнаступу: ЗСУ вводять у бій елітні бригади. Україна нещодавно перекинула на фронт всі бригади, навчені і оснащені натовською технікою.

Нагадаємо, топ-генерал США дав тривожний прогноз: контрнаступ ЗСУ буде довгим. Для України війна є екзистенціальною боротьбою за виживання, вважає Марк Міллі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що союзники готують Україну до нового контрнаступу. Захід зміцнює військову промисловість напередодні ймовірної перспективи затяжної війни на виснаження.

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