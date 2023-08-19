ЗСУ зможуть перерізати "коридор" РФ до Криму: експерт спрогнозував терміни

Олександр Коваленко прокоментував перспективи визволення Херсонщини та Запоріжжя.

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Олександр Коваленко оцінив перспективи контрнаступу ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, Facebook

Говорити про повний вогневий контроль ЗСУ над усіма логістичними ланцюжками, які є у Росії для перекидання необхідного її військам в Криму і на окупованому півдні України, поки рано, заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

"Але вогневий вплив є, і цього зараз достатньо, щоб порушувати логістичне забезпечення. Надалі, в перспективі ситуація для Росії, звичайно, буде погіршуватися, а для нас – поліпшуватися", - підкреслив він в ході чату в Главреде.

Військовий експерт також прокоментував перспективи звільнення Херсонщини та Запоріжжя, а також виходу ЗСУ на узбережжя Азовського моря.

"Робити прогнози - невдячна справа. Я вірю в те, що до кінця 2023 року ми вийдемо на узбережжя Азовського моря. Така надія є", - додав Коваленко.

Дивіться відео - чат Олександра Коваленка в Главреді:

Раніше експерт назвав наслідки бездіяльності заходу. Захід не готовий до рішучої реакції на події в Чорному морі, де російські окупанти нещодавно зупинили судно з турецьким екіпажем під прапором Палау "Сукру Окан", яке рухалося до Ізмаїла, заявив керівник Українського Центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан.

Нагадаємо, Коваленко розповів, чим воюватимуть окупанти. Як зазначив Коваленко, до кінноти і рогаток Росія поки не дійшла. А ось іранські "шахеди" росіяни і надалі будуть використовувати.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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