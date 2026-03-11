"Точка переломного моменту": у Трампа зробили заяву про завершення війни в Україні

Спецпредставник Трампа заявив про можливий переломний момент у переговорах щодо завершення війни Росії проти України.

У США заявили про ознаки втоми сторін війни та сподіваються на початок переломного етапу переговорів / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Коротко:

Переговори щодо війни РФ проти України перенесли

США бачать прогрес після зустрічей у Женеві

Віткофф говорить про можливий "переломний момент"

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що переговорний процес щодо припинення війни Росії проти України може наближатися до переломного моменту. Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу CNBC.

Тристоронні переговори перенесли

За словами Віткоффа, тристоронні переговори з врегулювання війни вирішили перенести на наступний тиждень. Водночас він висловив обережний оптимізм щодо їхнього результату та наголосив, що конфлікт має бути завершений дипломатичним шляхом.

"Ці переговори — це цілеспрямовані переговори. Самі українці кажуть, що ми досягли більшого прогресу з моменту перших зустрічей у Женеві, ніж за останні чотири роки. Тож це рухається вперед. Ми залишатимемося позитивними щодо цього. Це війна, яка має закінчитися", — зазначив Віткофф.

У США говорять про ознаки втоми сторін війни

Під час інтерв’ю його також запитали, чи розраховують у США на досягнення домовленостей про мирне завершення війни вже у 2026 році.

"Я логічна людина. І, як на мене, президент Трамп загалом успішно врегульовує ці питання. У цій конкретній ситуації, і він це сказав, це займає більше часу, ніж він думав. Але ми починаємо, ми бачимо ознаки того, що обидві сторони втомилися. І це, і, сподіваюся, це початкова точка переломного моменту", — завершив Віткофф.

Проєкт мирного плану США / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські ЗМІ з посиланням на джерела вказували на те, що делегації України, США та Росії попередньо домовилися провести наступний раунд тристоронніх мирних переговорів у середу, 11 березня. Втім пізніше в Офісі президента цю інформацію спростували.

Крім того, мирні переговори щодо завершення війни, які мали відбутися в Туреччині цього тижня, перенесли на прохання Сполучених Штатів. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з представниками українських ЗМІ. Він також прокоментував телефонну розмову президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія вже не раз наближалися до укладення мирної угоди, однак щоразу одна зі сторін відступала від домовленостей.

Про персону: Стів Віткофф Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході. Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп. За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС. Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

