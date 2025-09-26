Patriot вироблятимуть не тільки у США: Європа підключається до створення ЗРК

Європа запускає виробництво Patriot, щоб скоротити залежність від США.

Компанія MBDA готова випускати ракети Patriot у Німеччині / Колаж: Главред, фото: x.com/oleksiireznikov, УНІАН

Компанія MBDA готова випускати ракети Patriot у Німеччині

MBDA братиме участь у розробці ракети з дальністю понад 2000 км

Європейський виробник ракет MBDA заявив про готовність запустити виробництво пускових установок Patriot у Німеччині, щоб знизити збройову залежність від США. Про це заявив керуючий директор німецького підрозділу MBDA Томас Готтшильд, пише Reuters.

Зазначається, що компанія MBDA також готова збільшити виробничі потужності з випуску ракет протиповітряної оборони Patriot на новому заводі в Німеччині, якщо обсяг замовлень перевищить "певний поріг".

У 2024 році Німеччина, Нідерланди та Іспанія підписали контракт на 5,1 млрд євро на купівлю до 1000 ракет у спільного підприємства Raytheon і MBDA. Ракети вироблятимуть на новому заводі в Баварії на півдні Німеччини.

"Ми йдемо за графіком. Ми плануємо почати виробництво наприкінці 2026 року, щоб забезпечити перше постачання на початку 2027 року", - сказав керуючий директор MBDA Deutschland.

Він не розкрив виробничу потужність заводу, пославшись на міркування безпеки, але сказав, що завод зможе виконати додаткові замовлення.

"Якщо замовлення перевищать певний поріг, ми також готові інвестувати в додаткові виробничі потужності", - сказав він.

Виробництво пускових установок

Готтшильд зазначив, що MBDA має технічний досвід, оскільки раніше займалася обслуговуванням пускових установок.

"Ми можемо це зробити. Це просто питання промислового співробітництва між нами і Raytheon - і побажань нашого замовника, Бундесверу, або інших клієнтів, які замовляють виробництво пускових установок", - сказав він.

Ракета для дальніх ударів

Він також зазначив, що MBDA братиме участь у розробці ракети з дальністю понад 2000 км. Цей проєкт був оголошений Великою Британією і Німеччиною в травні, але терміни початку розробки поки невідомі.

"Незалежно від термінів, важливо, щоб ми почали якомога швидше, щоб отримати більш конкретні результати", - сказав він.

MBDA також просуває розробку більш компактних ракет для збивання низьколітаючих і повільних безпілотників.

"Ми сподіваємося підписати контракт з урядом Німеччини на розробку ракети DefendAir до кінця року", - сказав Готтшильд, додавши, що перші поставки очікуються через кілька років.

Україні загрожує дефіцит ракет: ППО під загрозою

Україна може зіткнутися з нестачею засобів ППО, попереджає Financial Times. Загроза особливо велика в разі, якщо Росія продовжить нарощувати інтенсивність ракетних і безпілотних атак або збереже їх на поточному високому рівні - в цьому випадку підрозділи української протиповітряної оборони можуть відчути гострий дефіцит ресурсів.

Побоювання посилюються на тлі уповільнення поставок озброєнь зі США. Зокрема, йдеться про ракети, які купують безпосередньо у виробників у рамках окремої програми - Ініціатива сприяння безпеці України. Ці поставки здійснюються нерівномірно, партіями, що створює перерви в постачанні та підвищує ризики в умовах ескалації.

Раніше Володимир Зеленський анонсував важливі оборонні пакети для України. Партнери України обіцяють інвестувати у виробництво української зброї.

Нагадаємо, раніше Німеччина передала Україні пакет військової допомоги. Зокрема, до переліку увійшли майже 40 тисяч снарядів для САУ Gepard і 150 БПЛА HF-1.

Як писав Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила Конгрес про намір дати дозвіл на експорт оборонної продукції в Україну через прямі комерційні продажі (DCS) на суму 50 мільйонів доларів.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США та низки країн НАТО. Комплекс взяли на озброєння сорок років тому і відтоді кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (містить у собі: 36 ПУ ЗКР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗКР PAC-3, 216 ЗКР з удосконаленим наведенням GEM-T, 10 комплектів РЛС із фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

